Украинские разведчики обнаружили и уничтожили вражескую САУ 'Гвоздика': видео

Украинские воины уничтожили очередную российскую САУ 2С1 "Гвоздика". Аэроразведка 47 ОМБр обнаружила ее в развернутом положении вблизи Авдеевского коксохимического завода.

По цели сразу же отработали операторы дронов Strike Drones Company. Видео поражения показали в Telegram-канале 47 ОМБр.

"Уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика". Бойцы из роты разведки 47 отдельной механизированной бригады обнаружили вражескую цель у Авдеевского коксохимического завода. Российская самоходная артиллерийская установка находилась на боевой позиции в развернутом положении", – рассказали в 47 ОМБр.

Разведчики передали точные координаты побратимам– и те разложили "Гвоздику" на атомы.

"Благодаря удачной корректировке знаменитые операторы дронов Strike Drones Company метко зажгли российскую технику. И в очередной раз доказали, что нет такой вражеской цели, до которой не смогли бы достать воины Вооруженных сил Украины", – резюмировали в бригаде.

Напомним, по состоянию на утро 25 мая потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения России в Украину превысили полмиллиона оккупантов. Только накануне было отминусовано около 1140 захватчиков и 102 единицы военной техники и вооружений.