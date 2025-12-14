Украинские разведчики уничтожили российских военных во время зачистки местности: видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать врага на поле боя. На этот раз разведчики ликвидировали российских военных во время зачистки местности.

Эффектное видео операции опубликовали бойцы 92 ОШБр имени Ивана Сирко. Оно было снято на камеру GoPro на Харьковщине (Купянское направление).

"Наконец мы можем об этом рассказать и кое-что показать! Часть сил 92 отдельной штурмовой бригады участвует в Купянской операции, в результате которой осуществлен прорыв Сил обороны Украины к реке Оскол, освобождено несколько сел вблизи Купянска, перерезана логистика противника, и сотни россиян оказались в окружении в самом городе. Сейчас продолжается планомерное уничтожение врага", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что военнослужащие бригады принимали непосредственное участие в освобождении отдельных населенных пунктов, деблокаде окруженных на тот момент украинских подразделений и зачистке позиций россиян.

"На этом видео – лишь капля участия 92 ОШБр в Купянской операции. Дальше будет!" – резюмировали удачную операцию военные.

Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 710 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 188 тыс. 490 человек. Ликвидировано также более полутысячи единиц вражеской техники и вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, трем жителям Херсона прокуроры заочно сообщили о подозрении в госизмене и сотрудничестве с российской армией. Они служили в незаконно образованных правоохранительных органах во время оккупации города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!