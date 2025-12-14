ВСУ сократили численность армии РФ еще на 710 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 710 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 188 тыс. 490 человек.

Ликвидированы также более полутысячи единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 13 декабря, украинские воины ликвидировали один танк (11 410), семь боевых бронированных машин (23 721), девять артиллерийских систем (35 041), одно средство ПВО (1 259), 440 БпЛА оперативно-тактического уровня (90 124) и 13 крылатых ракет (4 073).

Также уничтожена 81 единица автомобильной техники и автоцистерн (69 798).

В целом Россия за сутки потеряла 552 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 567 РСЗО, 432 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку и 4 026 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе сообщили о поражении НПЗ в Ярославской области РФ. Это предприятие входит в пятерку крупнейших НПЗ России и способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.

Также Силы обороны поразили склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что в Донецкой области.

