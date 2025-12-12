В Генштабе сообщили о поражении НПЗ в Ярославской области РФ и склада боеприпасов: подробности

Силы обороны Украины успешно атаковали ряд важных военных объектов России, включая крупный нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, а также объекты на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Генштаб. Отмечается, что потери врага уточняются.

Атака на НПЗ в Ярославской области

В ночь на 12 декабря украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС", расположенному в Ярославле. Это предприятие входит в пятерку крупнейших НПЗ России и способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год. Завод работает на обеспечение армии российских оккупантов.

новость дополняется...