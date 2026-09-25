Украинские штурмовики взяли в плен оккупантов, которые пытались пробраться в тыл по газопроводу. Фото

Украинские штурмовики взяли в плен российских военных, которые пытались пробраться в тыл через газопровод длиной 26 километров. Оккупанты ползли по нему под землей по 5–6 суток.

Видео дня

Об этом говорится в материале медиапроекта Ukrainian Witness. Видео с рассказом об операции опубликовано на его YouTube-канале.

В плен россиян взяли штурмовики полка "Арей" с позывными Танчик и Карась. Под землей оккупанты передвигались на электросамокатах и детских машинках.

Более 40 дней украинские бойцы удерживали этот участок: подрывали гранатами выходы из туннеля, зачищали посадки и отражали российские штурмы.

Всего в ходе этой операции военные полка "Арей" взяли в плен 54 оккупанта. Среди пленных были рецидивисты из "Черных волков" и ветераны Воздушно-десантных войск РФ.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на одном из оперативных направлений у границы с Россией бойцы 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен российского разведчика. До этого оккупант с помощью дрона разрабатывал маршрут для прохождения и сосредоточения сил РФ.

Во время допроса мужчина рассказал о местонахождении вражеских позиций, путях перемещения других групп ДРГ и их дальнейших планах в этом районе.

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