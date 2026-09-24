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Устроили засаду: бойцы ССО взяли в плен российского разведчика на границе с Россией. Видео

Иван Черленский
War
2 минуты
1,5 т.
Бойцы ССО задержали российского разведчика на границе с РФ
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На одном из оперативных направлений у границы с Россией бойцы 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен российского разведчика. До этого он с помощью дрона разрабатывал маршрут для продвижения и сосредоточения сил РФ.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил специальных операций. Вместе с сообщением было опубликовано видео операции.

Группа специального назначения устроила засаду, в ходе которой взяла в плен оккупанта. Впоследствии выяснилось, что россиянин служил разведчиком в 20-м отдельном разведывательном батальоне РФ. У него изъяли рацию.

Бойцы ССО берут в плен российского разведчика.
Момент взятия российского военнослужащего в плен.

Во время допроса мужчина сообщил о местонахождении вражеских позиций, маршрутах передвижения других групп ДРГ противника и их дальнейших планах в этом районе.

Российский военнослужащий, взятый в плен бойцами ССО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Донецком направлении бойцы 8-го полка ССО взяли в плен двух российских военнослужащих, еще двух – уничтожили. По показаниям пленных и данным с изъятых носителей спецназовцы установили местонахождение еще одной группы противника из четырех человек, которую впоследствии уничтожили артиллерийским ударом.

OBOZ.UA также сообщал, что по состоянию на сентябрь 2026 года каждый десятый российский военнопленный в Украине является иностранцем. По данным проекта "Хочу жить", среди военнослужащих армии РФ, попавших в плен, есть граждане 55 стран мира.

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