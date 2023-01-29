Украинские снайперы "Опер" и "Кузя" показали, как вместе охотятся на оккупантов: видео
Украинские солдаты успешно уничтожают оккупантов на фронте. Снайперы-пограничники показали кадры их "охоты" на врага.
Об этом сообщил Telegram-канал Генштаб ВСУ. Военные охотятся в паре (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
На видео присутствуют два солдата ВСУ –– снайперы с позывными "Опер" и "Кузя". Они уничтожают цели, работая в паре.
"В нашей снайперской паре я –первый номер, а "Опер" – второй номер", – сообщил "Кузя".
Работа в паре позволяет военным эффективно находить и уничтожать цели, распределять нагрузки и обеспечивать взаимную безопасность.
Первый номер оснащен мощной современной винтовкой, второй – легкой самозарядной. Цель второго – уничтожать ближние цели, которые могут внезапно появится при проведении операции.
"Моя основная задача – корректировать моего первого номера, его огонь. Я слежу за направлением ветра, его силой, чтобы обеспечить попадание в цель", – добавил "Опер".
Как рассказали солдаты, первый номер работает со снайперской винтовкой американского изготовления Desert Tech HTI калибра 50 BMG. Это оружие позволяет поражать цель до 3-х км по легкобронированной технике, например, БМП, БТР.
Второй номер оснащен отечественной СВД – она позволяет работать на средних дистанциях.
Как сообщал OBOZREVATEL, США пока не используют программу своего ленд-лиза для Украины, чтобы сэкономить ее бюджет. Военную помощь на данный момент передают по другим программам.
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