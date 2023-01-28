Украинские танкисты показали затрофеенную технику оккупантов, которая уничтожает врага. Видео

Украинские защитники показали работу трофейного российского танка Т-90, который в свое время ВСУ захватили в Сумской области. Сегодня эта техника отрабатывает по позициям своих бывших владельцев.

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Эффектное видео опубликовал проект "Украинский свидетель". Сейчас танком, который отобрали у российских захватчиков, руководят военные 5-го отдельного штурмового полка ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Журналисты стали свидетелями боя: сначала по позициям противника работали украинские минометы, а затем в ход пошли танки.

"Корректированием огня занимается разведывательный дрон. Благодаря этому удается достичь почти стопроцентной точности", – рассказал командир боевой машины с позывным Шарпей.

Также военный отметил, что интенсивность боев на этом участке фронта очень высокая, оккупанты "лезут и лезут", даже несмотря на сильные морозы, сырую погоду и грязь.

Во время съемки журналисты попали под ответный огонь. И когда они вместе с военными покинули место, откуда вели стрельбу, буквально через пол минуты туда прилетело около десяти российских снарядов.

Напомним: самым дорогим трофеем, захваченным украинскими войсками в боях против российских оккупантов, является вертолет Ми-8, который оккупанты покинули во время бегства из Херсона. Его "отжали" бойцы 1-го батальона 28-й Отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода (28 ОМБр). Стоимость такого вертолета 14-17 млн долларов.

Вероятно, затрофеенный Ми-8 когда-то принадлежал ВСУ. Предполагают, что воздушное судно до войны находилось на аэродроме в Чернобаевке.

Также в ВСУ показали, как трофейная техника эффективно работает против своих бывших владельцев. В частности, вражеская 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", которую воины 59 ОМБр захватили в боях на юге, ныне уничтожает захватчиков на восточном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 января украинские защитники на восточном направлении сбили российский штурмовик Су-25. Приземлили вражескую "птичку" Воздушные силы ВС Украины;

– 14 января ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" 9А331М. Украинский снаряд насквозь пробил броню машины и вышел через днище, так и не разорвавшись.

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