Украинские военные могут получить шесть видов доплат: разъяснение Минобороны

Для украинских военнослужащих предусмотрено шесть видов дополнительного вознаграждения. Сумма выплат зависит от того, какие задачи выполняет военный, какую должность он занимает и где он находится.

Эти дополнительные выплаты являются ежемесячными и начисляются пропорционально времени выполнения боевых задач. Детальнее о каждой из доплат "Укринформа" рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен

Его выплачивают военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения, в том числе на временно оккупированной Российской Федерацией территории.

Также такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и на время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины.

Дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен

Она выплачивается тем военнослужащим, которые выполняют боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск. При этом это возможно вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления до батальона включительно.

Перечень таких органов военного управления утверждается главнокомандующим Вооруженными силами Украины или начальником Генерального штаба.

Дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен

На период действия военного положения это вознаграждение выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами. Это касается военнослужащих, действующих в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Сил обороны государства, развернутых пунктов управления генерального штаба Вооруженных Сил Украины, осуществляющих управление действующими группировками войск.

На выплату могут рассчитывать также военные, выполняющие задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям; по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.

"При этом дополнительное вознаграждение выплачивается в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых задач. То есть если военнослужащий пробыл десять дней "на нуле", то он получит треть от 100 тысяч", – сказала замминистра.

Дополнительное вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен

Эту выплату недавно утвердил Кабинет Министров. Она не является заменой 100 тысяч "боевых", а дополнительной выплатой тем, кто находится на передовой. Их получают военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские.

Эта выплата предусмотрена для непосредственно находящихся на линии столкновения с врагом. Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных Россией территориях, а также на территории врага.

"Есть нюанс: "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, поэтому по выплате 70 тысяч формулировки в постановлении Кабмина другое: "за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач". То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач", – объяснила Калмыкова.

Доплата от 15 до 30 тысяч гривен

Такое дополнительное вознаграждение предусмотрено для инструкторов в учебных воинских частях.

Доплата в размере 2350 гривен

Такую сумму в Украине ежемесячно выплачивают курсантам военных вузов.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины представило новый онлайн-инструмент для расчета финансового обеспечения военнослужащих. Этот калькулятор позволяет определять сумму выплат на основании разных критериев.

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