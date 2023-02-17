Украинские военные получили современные автономные разведывательные центры Skykit: чем особенны и как помогают в войне

Украинские военные получили современные западные автономные разведывательные центры Skykit, производимые компанией Palantir. Эти системы представляют собой полностью автономный разведывательный центр, дающий солдатам преимущество перед противником.

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Программное обеспечение Skykit позволяет украинским воинам получать информацию с десятков спутников и анализировать разведданные с помощью искусственного интеллекта, "видя" врага из космоса. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило французское издание L'Express.

Как отмечает L'Express, украинские военные уже используют на фронте десятки или даже сотни мобильных центров разведки Skykit, несмотря на то, что официально об этом раньше не объявлялось.

Издание приводит слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который на форуме в Давосе заявил, что технология Palantir позволяет ВСУ "следить за развитием войны в режиме реального времени", а также заявление главы компании Алекса Карпа, подтвердившего, что Palantir "отвечает" за большую часть целеуказаний на войне в Украине.

Palantir официально представила Skykit только в январе 2023 года на выставке Consumer Electronics Show (CES). Однако, отмечают в L'Express, украинские военные, похоже, получили эти центры разведки задолго до презентации.

Еще в июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский встречался с директором компании Palantir Technologies Алексом Карпом в Киеве. Тогда стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере защиты и безопасности, а также цифровизации. Вскоре Карп открыл офис компании в Киеве.

Комплекс Skykit – это большой "чемодан", оснащенный аккумуляторами, двумя встроенными мониторами, ноутбуком, дроном Quadcopter, антенной, камерой Trailcam Nano и особым программным обеспечением Meta-Constellation. Эта программа позволяет подключаться к одному из 40 коммерческих спутников, ежедневно пролетающих над Украиной, собирать и анализировать обработанные искусственным интеллектом данные. Это помогает отслеживать русские войска на территории Украины.

По договоренности с правительствами, пишет издание, Skykit также предоставляет доступ к государственным военным спутникам, в частности, принадлежащим Пентагону.

Palantir Skykit – это полностью автономный разведывательный центр, дающий солдатам преимущество перед противниками. Система оснащена собственной безопасной спутниковой связью и позволяет военным эффективно обрабатывать разведывательные данные, принимать решения и выполнять операции с удаленных мест с помощью программного обеспечения от Palantir. Также она позволяет пользователям ставить задачи и анализировать данные по любому месту на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря системе Palantir Украина получила преимущество в войне, соразмерной по значению с тактическим ядерным оружием. Так охарактеризовал возможности системы и ее значение на поле боя корреспондент The Washington Post, наблюдавший работу системы в условиях войны, некоторые ее возможности показали ему в киевском офисе компании.

По данным издания, контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях не обошлись без Palantir, также именно благодаря ей украинские военные могут наносить такие точные и сокрушительные удары по складам боеприпасов и штабам оккупационных российских войск.

Также сообщалось, что в украинском Минобороны подтвердили обещание Израиля передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах. На днях стало известно, что эту систему израильские разработчики разработали специально для Украины. Об этом во время первого после начала полномасштабного вторжения РФ официального визита в Украину заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля. По словам Коэна, новую систему уведомления о воздушных угрозах Украина получит через 3-6 месяцев.

В то же время 4 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол". Ранее Израиль категорически отказывался от обсуждения подобного шага. Сейчас же, по словам недавно избранного главы правительства, Иерусалим будет изучать этот вопрос. Если такой шаг окажется невозможным, Израиль будет поддерживать Украину в других сферах.

Между тем, в Чехии начнут производить для Украины мобильные системы ПВО для борьбы с дронами. Деньги на это выделило правительство Нидерландов.

Как уточнили в чешском Агентстве межправительственного оборонного сотрудничества, для украинских защитников изготовят сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой быстрострельных пулеметов. Необходимые боеприпасы также планируют закупить у чешских компаний.

Ранее по этой схеме чешские предприятия за деньги Нидерландов и США взялись модернизировать танки для украинской армии.