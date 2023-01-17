Украинские военные прибыли на военную базу в Оклахоме для обучения на Patriot

Украинские военные 16 января прибыли на базу армии Соединенных Штатов Форт-Силл, расположенную в штате Оклахома. Там они будут учиться обращаться с системой противоракетной обороны Patriot.

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Об этом сообщила CNN со ссылкой на заявление военной базы. Тренинги должны начаться уже на этой неделе.

В Форт-Силле расположен центр Fires Center of Excellence, где США проводят обучение работе на системе ПРО Patriot для собственной армии и военных из других стран.

"Те же инструкторы, которые преподают для военных США, стран-союзников и стран-партнеров, будут осуществлять подготовку украинцев, и эти занятия не будут отвлекать внимание от текущих обучающих миссий в Форт-Силле", – говорится в заявлении.

По словам официальных лиц Пентагона, обучение на современной, но сложной системе должно занять несколько месяцев. Непонятно, смогут ли военные ускорить программу обучения.

Напомним, что 10 января в Пентагоне подтвердили начало учения военных Вооруженных сил Украины работе с Patriot. Отмечалось, что учебный процесс продлится несколько месяцев.

Как известно, о передаче Украине ЗРК Patriot ранее объявили США и Германия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах ВСУ рассказали, что обучение украинских защитников применению Patriot проходит в максимально сжатые сроки.