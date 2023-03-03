Украинские военные вместе с американскими генералами отработали в Германии сценарии весеннего контрнаступления ВСУ – NYT

Во время учений в Германии украинские военные вместе с американскими генералами в штаб-квартире армии США отрепетировали ряд вариантов контрнаступления Вооруженных сил Украины. Высокопоставленные представители президента США Джо Байдена были призваны выработать стратегию, наметив риски и преимущества различных шагов, которые Украина может предпринять против позиций РФ в ближайшие месяцы.

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Об этом сообщило издание The New York Times. Отмечается, что после одного из заседаний генерал Кристофер Дж. Каволи, верховный главнокомандующий союзниками в Европе, похвалил феноменальную адаптируемость украинских Вооруженных сил.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также принял участие в учениях. Он отказался детализировать варианты, которые украинцы опробовали на учениях. Но другие высокопоставленные американские чиновники, военные аналитики и сами украинские чиновники предположили, что Киев может попытаться выступить против российских оборонительных рубежей на северо-востоке или востоке страны, в том числе в Донецке и Луганске.

Украина также может начать наступление на юге, нацелившись на так называемый сухопутный мост, соединяющий материковую часть России с Крымом, украинским полуостровом, незаконно аннексированным Москвой в 2014 году.

Напомним: накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщения о том, что партнеры якобы давят на Украину и требуют от нее результатов на поле боя. Он отметил, что никто не может ставить нашей стране ультиматумы. Представитель Зеленского подчеркнул, что партнеры Украины понимают, что такое планирование, и проводят консультации с Генеральным штабом ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Силы обороны Украины будут готовы перейти в контрнаступление весной 2023 года. Главной целью остается освобождение всех временно оккупированных РФ территорий страны, учитывая Крым;

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к деоккупации Крыма морально, технически и военно. Он подчеркнул, что все хотят, чтобы этот год стал победным для нашей страны.

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