Украинские военные зачистили вражеский опорник на Харьковщине: операцию показали на видео

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского Вооруженных сил Украины показали один из штурмов в Харьковской области. В результате воины бригады произвели зачистку вражеского опорного пункта.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале 36 ОБрМП. "Штурм и зачистка вражеского опорника воинами-белинковцами на Харьковщине", – говорится в подписи к кадрам.

Видео воинов показываю, как позиции оккупантов сначала были атакованы боеприпасами с воздуха, после чего на штурм отправились сами военные.

В результате действий защитников опорный пункт был зачищен от врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что защитники Украины контратаковали противника на севере Харьковщины. Силы обороны имеют успехи в районе населенного пункта Тихое, а также в других районах к северо-востоку от Харькова.

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