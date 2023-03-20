Украинские военные завершили учения на ПВО SAMP-T, проходившие в Италии в режиме секретности — Il Giornale d'Italia

Украинские военные завершили учения на ПВО SAMP-T. Они проходили в Италии в режиме полной секретности.

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Об этом сообщает издание Il Giornale d'Italia.Система ПВО, на которой обучаются наши бойцы, способна защищать от атак беспилотников, ракет и самолетов.

Минобороны подтвердило присутствие 20 военных из Украины на военной базе Сабаудия в Лацио, но заявило, что учения окончены. Их присутствие в Италии связано с обучением использованию батареи "Samp-T".

Система ПВО способна защищать от атак беспилотников, ракет и самолетов и является наиболее существенным вкладом Италии в Украину.

Щит стоит 700 миллионов евро и вооружен ракетами Aster стоимостью от 400 000 до двух миллионов евро каждая. Всего у Италии всего 5, из которых один уже дислоцирован в Словакии для защиты восточного фланга НАТО. В Сабаудии артиллеристы тренируются на тренажерах.

Учебная операция не объявлялась открыто – была секретной. Точно не известно, когда украинские солдаты прибыли из Киева, но их перевезли специальным рейсом в Пратика-ди-Маре (Рим) и Сабаудию.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительства Франции и Италии согласовали в рамках военной помощи передачу ВСУ противоракетной системы – зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, который называют Mamba. Партнеры убеждены, что она поможет более надежно защитить небо над Украиной.

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