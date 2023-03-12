Украинские воины дали новую жизнь трофейному ''Тигру'': теперь он успешно выполняет задачи. Фото

Украинские воины захватили российскую бронемашину "Тигр" в качестве трофея. Доведенную оккупантам до плачевного состояния технику украинские умельцы с помощью волонтеров восстановили.

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Теперь "Тигр" выполняет боевые задания в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени Князя Романа Великого. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"ТИГР" "надел" пиксель и воюет в рядах Княжеской бригады. Княжеские воины дали новую жизнь трофейному "Тигру", восстановив запущенную врагом машину, и поставив ее в строй одного из механизированных подразделений нашей Княжеской бригады, где она успешно выполняет задачи по назначению", – говорится в сообщении.

Сотворить практически чудо удалось благодаря умельцам-воинам и волонтерам, которые обеспечили защитников всеми необходимыми запчастями.

"Для ремонта и восстановления "Тигра", над которым бывшие владельцы-враги изрядно поиздевались, понадобились немалые усилия. Но умелые руки побратимов, их технические таланты и запчасти, с которыми помогли волонтеры, сотворили чудо. Сейчас "Тигр" на полном ходу, одет в украинский пиксель, готов к приключениям", – рассказали в Страткоме.

Напомним, в начале марта стали известны подробности боя, в ходе которого воины ВСУ выбили оккупантов с позиции на востоке и захватили трофеи. Также тогда защитники пополнили обменный фонд: взяли в плен нескольких военнослужащих ВС РФ.

У врага после столкновения были погибшие и выведенная из строя техника.