Украинские воины получили дрон DJI Matrice 30T от 'Стального фронта'

Украинские бойцы получили беспилотник DJI Matrice 30T Drone Worry-Free Plus Combo. Эта модель квадрокоптера – чрезвычайно маневренная, оснащена мощными двойными камерами, в том числе высококачественным 4/3 CMOS-сенсором и радиометрическим тепловизионным сенсором. Приобрела дрон и передала защитникам компания "Лемтранс", в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

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Дрон DJI Matrice 30T модель характеризуется прочной конструкцией и устойчивостью к погодным условиям, что позволит защитникам надежно работать в сложных условиях. Его стоимость – более 400 тыс. грн.

"Враг продолжает ежедневно разрушать нашу инфраструктуру и посягать на жизнь украинцев. Поэтому поддержка ВСУ и логистическая поддержка страны — одни из основных приоритетов для нас. На этот раз мы передали квадрокоптер, который, я уверен, поможет защитникам проводить разведку и своевременно проявлять враждебные позиции. главная задача каждого - это делать максимум на своем месте и помогать тем, чем можете. Только так, только вместе, объединив усилия, Украина победит", - говорит СЕО компании "Лемтранс" Владимир Мезенцев.

С начала войны компания направила более 25 млн. грн. на военные и гуманитарные программы.

Напомним, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова направили на милитарную помощь стране почти 2 млрд грн. Компания передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.