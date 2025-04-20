Украинские воины уничтожили дронами один из самых современных танков оккупантов. Видео

На Лиманском направлении украинские воины уничтожили один из самых современных российских танков – Т-80 БВМ. Его защитники обнаружили в обустроенном захватчиками тайнике в изуродованном промышленном здании.

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Украинский пилот не только залетел внутрь ангара, но и нашел ценную бронемашину, спрятанную там – и нанес по ней удар 53 ОМБр обнародовали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение дроном одного из новейших российских танков – Т-80БВМ.

"На Лиманском направлении операторы подразделения БПЛА Signum проделали настоящую ювелирную работу! Аэроразведка выследила скрытый в промышленном здании вражеский танк. Пилот действовал безупречно. Дрон наших защитников искусно прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями. Обнаружив цель, дрон был вон. уничтожен танк Т-80БВМ, а это одна из самых современных машин, находящихся на вооружении РФ", – говорится в сообщении.

На видео видно, как украинский дрон подлетает к промышленному зданию. Ненадолго зависая перед дырой в стене, беспилотник залетает внутрь. Уже в ангаре пилот, управляющий дроном, без спешки "оглядывается" вокруг и замечает темную нишу, вход в которую завешен маскировочной сеткой. Залетев над этой сеткой в нишу, пилот обнаружил там российский танк. После чего произвел поражение техники.

"Подраздел Signum вызывает панику в рядах противника. Пилоты БПЛА стали для врага настоящим кошмаром, главной причиной потерь не только техники, но и живой силы. Они видят все. И наносят удары там, где враг ощущает себя в безопасности", – подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 64 БПЛА оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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