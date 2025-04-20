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Украинские воины уничтожили дронами один из самых современных танков оккупантов. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
3,3 т.
Украинские воины уничтожили дронами один из самых современных танков оккупантов. Видео

На Лиманском направлении украинские воины уничтожили один из самых современных российских танков – Т-80 БВМ. Его защитники обнаружили в обустроенном захватчиками тайнике в изуродованном промышленном здании.

Видео дня

Украинский пилот не только залетел внутрь ангара, но и нашел ценную бронемашину, спрятанную там – и нанес по ней удар 53 ОМБр обнародовали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение дроном одного из новейших российских танков – Т-80БВМ.

"На Лиманском направлении операторы подразделения БПЛА Signum проделали настоящую ювелирную работу! Аэроразведка выследила скрытый в промышленном здании вражеский танк. Пилот действовал безупречно. Дрон наших защитников искусно прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями. Обнаружив цель, дрон был вон. уничтожен танк Т-80БВМ, а это одна из самых современных машин, находящихся на вооружении РФ", – говорится в сообщении.

На видео видно, как украинский дрон подлетает к промышленному зданию. Ненадолго зависая перед дырой в стене, беспилотник залетает внутрь. Уже в ангаре пилот, управляющий дроном, без спешки "оглядывается" вокруг и замечает темную нишу, вход в которую завешен маскировочной сеткой. Залетев над этой сеткой в нишу, пилот обнаружил там российский танк. После чего произвел поражение техники.

Украинские воины уничтожили дронами один из самых современных танков оккупантов. Видео
Украинские воины уничтожили дронами один из самых современных танков оккупантов. Видео
Украинские воины уничтожили дронами один из самых современных танков оккупантов. Видео

"Подраздел Signum  вызывает панику в рядах противника. Пилоты БПЛА стали для врага настоящим кошмаром, главной причиной потерь не только техники, но и живой силы. Они видят все. И наносят удары там, где враг ощущает себя в безопасности", – подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

Украинские воины уничтожили дронами один из самых современных танков оккупантов. Видео

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 64 БПЛА оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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