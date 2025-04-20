ВСУ обезвредили еще 950 оккупантов и 64 дрона армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте уничтожили 232 единицы российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили еще около 950 военных преступников из рядов ВС РФ.

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С начала же полномасштабной войны защитники отминусовали уже примерно 941 100 живой силы армии агрессора. Данные о его потерях по состоянию на 20 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 64 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 33 240).

Было уничтожено 49 артиллерийских систем (всех 26 649), пять боевых бронированных машин (22 271), один танк (10 677) оккупантов.

Также воины сожгли 112 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 45 274), одну – спецтехники (3859).

Кроме этого, за время войны Силы обороны уничтожили 3148 крылатых ракет, 1368 РСЗО, 1139 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины с помощью БПЛА впервые обезвредили российский локомотив. Важную операцию по уничтожению логистики врага провели воины 152-й отдельной егерской бригады ВСУ.

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