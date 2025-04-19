Украинские военные продолжают методично уничтожать ценную технику оккупанта и его личный состав. На этот раз наши бойцы впервые уничтожили российский локомотив.

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Эксклюзивное видео с моментом удара показали в ВСУ. Операцию по уничтожению провели воины 152-й отдельной егерской бригады. На каком направлении это происходило, неизвестно.

Воины 152-й отдельной егерской бригады ВСУ с помощью БПЛА впервые уничтожили российский локомотив. Он использовался для перемещения военной техники и грузов на временно оккупированных территориях.

На кадрах видеозащитники дроном поразили стратегически важный транспортный объект противника.

Военные отмечают, что эта операция является важным этапом в уничтожении логистических маршрутов, используемых Россией для поставки своих войск на территориях Украины. Уничтожение этого объекта серьезно усложняет снабжение передовой.

Следует отметить, что сложно переоценить результат этой операции с учетом активизации использования железной дороги по всем участкам фронта.

Ранее сообщалось, что в Кремле, чтобы показать хоть какую-то "победу", строго-настрого приказали своим оккупационным войскам до 9 мая выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями. Впрочем, ВСУ мужественно останавливают вражеские штурмы.

Напомним, накануне, 18 апреля, потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 9 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства ПВО, 111 БПЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 208 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему российских оккупантов.

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