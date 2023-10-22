Украинские воины уничтожили 'гордость вражеского оборонпрома' из ручного гранатомета: танк сгорел вместе с экипажем. Фото

Украинские воины активно ликвидируют российских окупантов и их технику. Защитники уничтожили "гордость вражеского оборонпрома".

Бойцам удалось это сделать из ручного гранатомета. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате танк Т-90 сгорел вместе с экипажем.

"Остатки вражеского танка Т-90 теперь гниют в поле вместе с экипажем. Эту "гордость" вражеского оборонпрома уничтожили наши воины из ручного гранатомета во время одного из нескончаемых штурмов", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что успех принадлежит бойцам 32-й ОМБр.

"Пусть этот металлолом будет напоминанием для оккупантов, что свободный дух украинского народа не сломать. И победа будет за нами", – резюмировали в Генштабе.

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Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на шестьсот шестой день широкомасштабного российского вторжения в Украину враг в лице армии РФ продолжает нарушать законы и обычаи войны. Оккупанты используют тактику террора, совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов. За последние сутки произошло 82 боестолкновения, военные преступники РФ проводят штурмы с использованием авиации.

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