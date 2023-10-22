За сутки произошло 82 боестолкновения, оккупанты проводят штурмы с использованием авиации – Генштаб

По состоянию на шестьсот шестой день широкомасштабного российского вторжения в Украину враг в лице армии РФ продолжает нарушать законы и обычаи войны. Оккупанты используют тактику террора, совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов. За последние сутки произошло 82 боестолкновения, военные преступники РФ проводят штурмы с использованием авиации.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 22 октября. Кремлевские террористические войска в этот день цинично нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударные БпЛА типа Shahed-136/131 (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 дрона-камикадзе. Под ударом оказались гражданские объекты в городе Константиновка Донецкой области. В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 3 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

– На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. От артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали около десяти населенных пунктов. Среди них – Блешня, Янжуловка Черниговской области; Старая Гута, Демьяновка, Кружок, Миропольское Сумской области; Плетеновка, Зибино Харьковской области.

– На Купянском направлении украинские воины отразили 15 атак оккупантов в районах Синковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. В частности, Двухлетняя, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

– На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Надежды Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Надежды, Невского Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Клещиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

– На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опросное, Невельское Донецкой области. Там Силами обороны отражены около 20 атак противника. Также армия РФ нанесла авиационный удар возле Новокалинового и Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам. Речь идет о Керамике, Степном, Авдеевке, Опросном, Северном, Тоненьком Донецкой области.

– На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там Силами обороны отражены более 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

– На Запорожском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Вербового и Роботиного Запорожской области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Малой Токмачки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

– На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Ольговка, Львове, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Барвинок Херсонской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Ивановка, Станислав Херсонской области и Херсон.

Несмотря на атаки врага, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, ведут наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск уничтожили 4 артиллерийских средства противника. Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим вместе! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно утреннему сведению Генштаба ВСУ, на Купянском направлении защитники накануне отбили более 15 атак в районах Синковки, Ивановки и Надежды.

– Ранее в британской разведке отметили, что оккупанты значительно усилили атаки в направлении Купянска и Лимана, пытаясь продвинуться к реке Оскол и создать буферную зону вокруг захваченных территорий Луганщины.

– В ВСУ рассказали, что противник под Купянском бросает в "мясные штурмы" по 50-100 человек, что создает достаточно напряженную ситуацию для воинов Сил обороны.

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