Оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, на фронте произошло более 80 столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия по-прежнему пытается окружить Авдеевку Донецкой области и бросает на захват населенного пункта огромное количество живой силы и техники. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений.

Также российские террористы продолжают обстреливать населенные пункты, в частности, гражданскую инфраструктуру. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 22 октября.

Вечером 21 октября российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре, на этот раз попав по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате прицельного попадания 6 человек погибли и 16 получили ранения. Всего за сутки враг нанес 6 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из РСЗО.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также ночью 22 октября российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 дрона.

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Под авиационным ударом были населенные пункты Спорное, Клищиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новобахмутовка, Новокалиново, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области; Ольговка, Токаревка, Антоновка, Бургунка, Николаевка и Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили более 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области, где украинскими воинами отражены более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, страна-агрессор Россия делает разнообразной комбинацию ракет, управляемых бомб и беспилотников, которые использует для массированных ударов по городам Украины. Так враг пытается найти пробелы в украинской противовоздушной обороне перед последующими атаками зимой.

Ранее сообщалось, что 21 октября страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине баллистическими ракетами, в областном центре слышали взрывы. Враг ударил по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич, есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, на аэродроме "Бельбек" в Севастополе (временно оккупированный Крым) войска РФ разместили истребители МиГ-31, которые могут нести ракеты "Кинжал". Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что это не что-то новое, ведь страна-агрессор использует около 40 аэродромов для переброски своей авиации.

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