Россияне обстреляли Харьковщину баллистикой: попали в терминал 'Новой почты', 6 человек погибли. Видео

Вечером в субботу, 21 октября, страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине, баллистическими ракетами, в областном центре слышали взрывы. Враг ударил по терминалу "Новой почты", есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. "Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты", – написал он. Также об атаке сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", – призывал он.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по терминалу "Новой почты" на Харьковщине. По его словам, в результате обстрела погибли, также известно о 13 пострадавших.

"На месте работают все службы, идет спасательная операция", – добавил гарант. Он подчеркнул, что под вражеским огнем в очередной раз оказался гражданский объект.

В ОВА сообщили, что вследствие удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе погибли 6 человек. Число пострадавших возросло до 14 человек, их госпитализировали. Среди раненых есть люди в тяжелом состоянии.

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В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для Харьковской области. Мониторинговые каналы пишут, что враг уже традиционно ударил по Харькову ракетами С-300.

По предварительным данным, одна из ракет, запущенных оккупантами по Харьковщине, упала на территории Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на 21 октября ударили по селу Молодежное Херсонской городской территориальной громады. Удар пришелся на местную школу.

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