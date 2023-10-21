В сети показали последствия атаки российской армии на школу в Херсонской области. Видео

Российские оккупационные войска в ночь на 21 октября ударили по селу Молодежное Херсонской городской территориальной общины. Удар пришелся в местную школу.

В результате этого здание потерпело значительные разрушения. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Ночью армия РФ обстреляла поселок Молодежное Херсонского городского территориального общества! На видео - последствия вражеской атаки на местную школу", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки армия РФ 11 раз обстреляла населенные пункты Херсонской городской территориальной общины, выпустив 35 снарядов.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Молодежном, Приднепровском, Камышанах и Антоновке.

Видео дня

Напомним, утром сообщалось, что оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе зафиксировано попадание трех ракет и дрона. В результате атаки разрушен объект промышленной инфраструктуры.

Также из-за вражеских обстрелов в городе возник пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.