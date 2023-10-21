Оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами и БПЛА: есть разрушения на промышленном объекте. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Кривой Рог Днепропетровской области. В ночь на 21 октября войска РФ атаковали город ракетами и ударными дронами.

В результате вражеских атак возник пожар. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ночью российские войска повторно ударили по Кривому Рогу. В городе зафиксированы попадания трех ракет и дрона. В результате атаки разрушен объект промышленной инфраструктуры.

Также из-за вражеских обстрелов в городе возник пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, в ОВА уточнили, что вечером 20 октября враг нанес удар по дачному кооперативу в Кривом Рогу. В результате атаки повреждены три дома.

Глава Криворосжкой военной администрации Александр Вилкул сообщил, что в результате вечернего ракетного удара по дачному кооперативу в пригороде погиб муж 1963 года рождения. Его жена была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

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Напомним, 20 октября российские оккупанты в очередной раз запустили ракеты по Украине. На этот раз один из снарядов врага попал в дачный кооператив Кривого Рога, что привело к гибели местного жителя.

Ранее сообщалось, что армия РФ ударила по Волчанску на Харьковщине. В результате вражеской атаки загорелся частный двор и есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 октября захватчики запустили десять авиабомб по Бериславу на Херсонщине. В результате 68-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику.

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