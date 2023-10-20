Россияне обстреляли дачный кооператив Кривого Рога: погиб 60-летний мужчина

Вечером 20 октября российские оккупанты в очередной раз запустили ракеты по Украине. На этот раз один из снарядов врага попал в дачный кооператив Кривого Рога, что привело к гибели местного жителя.

Жертвой военного преступления Москвы стал 60-летний мужчина. О трагедии сообщил мэр города Сергей Лысак на своем Telegram-канале.

"Очередной теракт русской армии против мирных людей. Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким", – написал городской голова.

Также от удара пострадала 57-летняя женщина. Она была экстренно госпитализирована и сейчас врачи буквально борются за ее жизнь.

Кроме того, по словам Лысака, от ракетного обстрела России загорелся пожар, который спасатели уже ликвидировали. Все последствия уточняются и будут опубликованы поздней.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 19 октября, захватчики запустили десять авиабомб по Бериславу на Херсонщине. В результате 68-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику.

В этот же день армия РФ ударила по Волчанску на Харьковщине. В результате вражеской атаки загорелся частный двор и есть пострадавшие.

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