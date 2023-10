Россия готовится к новому ракетному террору против Украины: в ISW указали на доказательства

Страна-агрессор Россия делает разнообразной комбинацию ракет, управляемых бомб и беспилотников, которые использует для массированных ударов по городам Украины. Так враг пытается найти пробелы в украинской противовоздушной обороне перед последующими атаками зимой.

В холодный период оккупанты продолжат нацеливаться именно на поражение украинской энергетической инфраструктуры. На это указывают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По данным оперативного командования "Юг", в ночь с 20 на 21 октября российские войска нанесли удары неизвестными ракетами класса "воздух-земля" по Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Кроме этого, авиационными ракетами Х-59 оккупанты ударили по Кривому Рогу и другим населенным пунктам Днепропетровщины, а также Николаевщины и Херсонщины.

Крылатые ракеты "Искандер-К" и дроны-камикадзе типа Shahed-131/136 враг применил опять же для ударов по Кривому Рогу.

Представители ОК "Юг" подчеркнули, что три российские ракеты неустановленного типа сдетонировали в воздухе, Х-59 попала в один из криворожских жилых кварталов, а "Искандеры" и "Шахеды" – в промышленные объекты Кривого Рога.

Военные указали, что параллельно российская тактическая авиация одновременно выпустила 30 модифицированных управляемых авиабомб (КАБ) по прифронтовой части Херсонщины.

Спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что до сих пор ВС РФ никогда не применяли такую комбинацию вооружений в подобных сериях массированных ударов по Украине. Она предположила, что ныне оккупанты переносят основные операции в воздух для того, чтобы терроризировать Украину ими в течение осени и зимы.

С этим согласны в Институте изучения войны. Аналитики ISW также указали, что слова Гуменюк перекликаются с подобным предупреждением представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната еще от 8 октября, который отмечал, что Россия накануне зимы усиливает атаки по украинским городам из ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, на аэродроме "Бельбек" в Севастополе (временно оккупированный Крым) войска РФ разместили истребители МиГ-31, которые могут нести ракеты "Кинжал". Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что это не что-то новое, ведь страна-агрессор использует около 40 аэродромов для переброски своей авиации.

В то же время в разведке Британии считают, что угрозы Путина о МиГах с "Кинжалами" над Черным морем являются блефом. Специалисты подчеркнули, что названные россиянами "супермощными" эти ракеты показывают низкую производительность в их ударах по Украине.

