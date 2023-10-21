Британская разведка заверила, что Путин блефует с заявлениями о МИГах с 'Кинжалами' над Черным морем

Российский диктатор Владимир Путин своими громкими заявлениями о патрулировании в Черном море МИГов, вооруженных ракетами "Кинжал", вероятнее всего, блефует. Это типичная российская риторика, регулярно обвиняющая в агрессии страны Запада.

В то же время, ракеты указанного типа сегодня показывают низкую производительность в Украине, тогда как на бумаге остаются "супермощными". К таким выводам пришла британская разведка в сводке, опубликованной в соцсети Х (exTwitter) Министерства обороны Великобритании.

Таким образом, там прокомментировали заявление Путина от 18 октября, о том, что Россия начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов-перехватчиков МиГ-31И. Эти истребители являются носителями баллистических ракет воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".

Диктатор объяснил это решение увеличением морского присутствия США в восточном Средиземноморье.

"Конкретное упоминание Путиным о ракете "Кинжал" и ее возможностях почти наверняка было сделано для стратегических целей обмена сообщениями, чтобы продемонстрировать, что Россия остается способна производить и использовать новое оружие, несмотря на продолжающийся украинский конфликт", – убеждены в разведке.

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Там подчеркнули, что это оружие остается на стадии эксплуатационных испытаний, и на сегодняшний день не является продуктивным в Украине.

"На бумаге они остаются очень мощными, способными летать на гиперзвуковой скорости и уклоняться от современных систем противовоздушной обороны. Хотя почти наверняка нуждаются в значительном усовершенствовании для использования на практике", – отметили разведчики.

Напомним, Путин отреагировал на передачу США ракет ATACMS Украине. Диктатор утверждает, что это вроде бы кардинально не изменит ситуацию на линии фронта, назвав при этом объявленную в 2022 году "спецоперацию" войной. В то же время он призвал "забрать ATACMS и приезжать на чаепитие". Диктатор назвал передачу ATACMS "ошибкой США" и заявил, что американские ракеты якобы продолжат "агонию Украины".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Путин снисходительно похвалил представителей Запада за желание прекратить войну по дипломатическому пути и посоветовал Киеву отказаться от ранее принятого решения не вести переговоры с представителями путинского режима.

– В ГУР рассказали, что от визита президента РФ Владимира Путина в Китай не произошло "фурора", которого так ожидали в Кремле. Позиция КНР по поводу войны, которую начала Россия на территории Украины, осталась неизменной.

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