'Фурора не произошло': в ГУР оценили последствия визита Путина в Китай

От визита президента РФ Владимира Путина в Китай не произошло "фурора", который так ожидали в Кремле. Позиция КНР по поводу войны, которую начала Россия на территории Украины, осталась неизменной.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он также отметил, что Китай продолжает придерживаться отдельной позиции по войне.

"Понятно, что фурора от визита Путина не произошло. Украина внимательно следит за этим, и не только Украина, потому что человек, аргументированно подозреваемый в совершении военных преступлений и скоро обязательно окажется на скамье подсудимых на международном трибунале, делает какие-то попытки международных вояжей, за этим нужно следить", – сказал он.

Представитель ГУР отметил, что Китай и дальше пытается выстраивать роль посредника между сторонами конфликта и не планирует прямой военной поддержки.

"Это попытка выстраивать роль посредника в перспективе. А это не предполагает какой-либо прямой военной поддержки. Новой информации на этот счет нет не у нас, не для Путина", – добавил Юсов.

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Напомним, что 17 октября Путин прибыл в Китай, совершив свой первый выезд за пределы бывшего СССР, после того как 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях в Украине. Около недели назад он также посетил Кыргызстан.

Напомним, что ранее в ISW оценили последствия визита Путина в Пекин. Своей поездкой Путин, по всей видимости, не смог повлиять на нежелание Китая установить желаемый для Кремля уровень отношений или оказывать военную поддержку России. В то же время, РФ получает от Китая гражданские дроны, которые могут использоваться на поле боя в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, перед речью Путина на открытии форума "Один пояс – один путь" несколько европейских чиновников демонстративно вышли из зала.

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