В ISW оценили последствия визита Путина в Пекин: изменил ли Китай свою позицию и чего ждать

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин заявил о своем желании углубить экономические и политические связи с Китаем, однако своей поездкой, очевидно, не смог повлиять на нежелание Китая установить желаемый для Кремля уровень отношений или оказывать военную поддержку России. В то же время РФ получает от Китая гражданские дроны, которые могут использоваться на поле боя в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 18 октября. Как отметили аналитики, Путин в Китае накануне заявил о желании углубить связи с Пекином, но по факту но не объявил о каких-либо практических изменениях на международном форуме "Один пояс, один путь".

Диктатор сказал, что тесная координация внешней политики РФ и Китая особенно необходима в "нынешних сложных условиях", и подчеркнул важность российско-китайского сотрудничества в многосторонних форматах, включая инициативу "Один пояс – один путь", Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Видео дня

Путин также заявил, что экономическое сотрудничество между Россией и Китаем является неотъемлемой частью укрепления экономического, технологического и финансового суверенитета РФ.

В то же время он не сделал акцент на сотрудничестве в сфере безопасности, возможно, из-за сдержанности Китая в отношении безграничного партнерства, которое хочет установить РФ, отметили в ISW.

Путин также провел двусторонние переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, и доступные Кремлю протоколы встречи также подчеркивают экономические связи между Россией и Китаем, говорится в отчете.

При этом аналитики отметили, что Путин своей поездкой, очевидно, не добился особых результатов.

"Визит Путина в Китай и встреча с Си Цзиньпином, похоже, не привели к каким-либо существенным изменениям в нежелании Китая установить желаемый для Кремля уровень двусторонних отношений или к каким-либо прорывам в степени китайской военной поддержки России", – говорится в отчете.

В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 18 октября, что почти все российские гражданские беспилотники двойного назначения поставляются из Китая, и что правительство РФ стремится увеличить внутреннее производство гражданских дронов до 41% к 2025 году.

"Ранее ISW наблюдала сообщения о том, что Китай часто экспортирует в Россию оборудование двойного назначения, в том числе гражданские дроны, которые российские войска могут использовать на поле боя в Украине", – заявили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Путин утром 17 октября прибыл в Китай для участия в экономическом форуме и встретился с лидером страны Си Цзиньпином. Это был второй его зарубежный визит после объявления его в розыск Гаагой. По мнению экспертов, он лишь подчеркивает экономическую и дипломатическую поддержку Китаем России на фоне ее войны против Украины.

– Перед речью Путина на открытии форума "Один пояс – один путь" несколько европейских чиновников демонстративно вышли из зала.

– Глава Китая приехал в Китай со своими чемоданами. Пропагандисты России намекнули, что без этих "спецчемоданов" "не обходится ни одна поездка" Путина.

– В Китае Путин сделал ряд циничных заявлений. Диктатор также "похвалил" Запад за желание прекратить войну дипломатическим путем и "посоветовал" Киеву пойти на переговоры с Москвой.

– Также он назвал "спецоперацию" войной и призвал США "забрать ATACMS и приезжать на чаепитие".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!