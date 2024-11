Северная Корея увеличивает мощности по производству баллистики для поставок России – ISW

Северная Корея расширяет мощности ключевого оружейного объекта, вероятно, используемый для поставок баллистических ракет в Россию. Речь идет о заводе в Хамхыне, который выпускает ракеты "Хвасон-11" (KN-23), которыми российские войска наносят удары по Украине.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Эксперты проанализировали сообщения в СМИ за последние несколько дней, а также данные американского Центра исследований в сфере нераспространения ядерных вооружений им. Джеймса Мартина (CNS).

Так, агентство Reuters, ссылаясь на результаты спутниковых снимков, полученные из CNS, 25 ноября сообщило, что Северная Корея расширяет свой завод по производству оружия под названием "Завод 11 февраля".

Он расположен в Хамхине и входит в состав Ренсонского машиностроительного комплекса. Это единственное оружейное предприятие в КНДР, где производят баллистические ракеты "Хвасон-11", известные на Западе как KN-23, которые Россия применяет в войне против Украины.

По словам аналитиков, на сделанных в начале октября компанией Planet Labs спутниковых снимках видно, что на территории предприятия на восточном побережье Северной Кореи ведется строительство нового здания для изготовления ракет и нового жилого комплекса, предположительно, предназначенного для рабочих.

Кроме того, аналитики считают, что Пхеньян улучшает входы в подземные объекты этого комплекса. В CNS считают, что расширение завода в Хамхыне свидетельствует о попытках Северной Кореи значительно увеличить его производительность.

Примечательно, что ранее о расширении этого завода не сообщалось. А недавно северокорейские пропагандисты заявили, что на территории Ренсонского машиностроительного комплекса ведутся строительные работы с целью модернизации.

И Москва, и Пхеньян отрицают передачу северокорейского оружия России для использования в войне против Украины. В то же время обе страны подписали соглашение о взаимной обороне и укреплении сотрудничества в оборонной сфере.

Недавно, 23 ноября, издание CNN сообщало, что около 60 из 194 баллистических ракет, которые Россия запустила по Украине в 2024 году, были поставленными КНДР баллистическими KN-23.

В ISW пока не делают выводов о последствиях активизации Северной Кореей работ по модернизации оружейного завода.

"Мы продолжаем наблюдать возросшую поддержку Северной Кореей военных усилий России посредством развертывания северокорейских войск на театре военных действий и предоставления боеприпасов и оружия", – лишь указали эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты Главного управления разведки провели для украинцев "распаковку" северокорейской баллистической ракеты KN-23/KN-24. В этом вооружении обнаружили иностранные компоненты 2023 года выпуска, в то время как РФ впервые использовала такие ракеты против Украины в конце 2023-го.

