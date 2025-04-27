Война создает невероятные сюжеты. Некоторое время назад два украинских воина-десантника на территории РФ во время массированного российского штурма попали в плен к двум российским штурмовикам, которые внезапно запрыгнули к их позиции. Шел плотный обстрел, и врагу удалось.

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У маленькому укритті вони сіли учетверо. Навколо постійно дрони, артилерія та міномети завдають удари. Росіяни доповіли командуванню, що взяли українців у полон, і отримали наказ – вбити полонених і просуватись вперед.

Але російські штурмовики не змогли вбити тих, хто з ними сидів поруч. Вони вирішили вивести наших бійців у полон. Але як тільки вони вийшли і почали рухатись до росіян, то російська артилерія почала по них щильний обстріл, оскільки відступати росіянам під час штурмових дій заборонено. Тоді усі четверо повернулись в укриття.

Російські командири вимагали наступати, але це було неможливо, оскільки наші дрони та артилерія працювали ефективно, і дуже скоро увесь російський штурмовий загін було ліквідовано, крім цих двох, які сиділи з нашими.

І тоді полонені українці запропонували російським штурмовикам здатися у полон, бо українські команидири не розстрілюють ні своїх, ні полонених, і життя буде гарантовано. І росіяни погодились. Повернули зброю та радіостанції українським бійцям, вони зв'язались з нашим командуванням, і у зручний момент вивели російських штурмовиків до тилової позиції.

Оскільки російські штурмовики вели себе чесно, не вбили наших бійців, і оскільки вони нічого не порушували за українськими законами, здались на території РФ, і надали цінну інформацію, то до росіян наші поставились з повагою. Іх навіть не зв'язували. Я їх бачив. Тепер спокійно у свій час підуть на обмін і збережуть життя.

А два українських героя-десантника, які отак несподіванно взяли двох російських полонених, повернулись на свою позицію та продовжили виконання бойового завдання.