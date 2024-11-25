В северокорейских ракетах обнаружили иностранные компоненты 2023 года выпуска. Фото

Специалисты Главного управления разведки провели для украинцев "распаковку" северокорейской баллистической ракеты KN-23/KN-24. В этом вооружении были обнаружены иностранные компоненты 2023 года выпуска.

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Их перечень опубликован на портале ГУР War&Sanctions, говорится в сообщении ведомства. Примечательно, что страна-агрессор РФ впервые применила это оружие в войне против Украины в конце 2023-го.

Установлено, что Россия получила от Северной Кореи более 100 баллистических ракет KN-23/KN-24. Вместе с ними Пхеньян направил Москве и своих военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и фактически участвовали в военных преступлениях против Украины.

"Жертвами ударов KN-23/KN-24 неоднократно становились гражданские украинцы как в прифронтовых громадах, так и в отдаленных от линии боевого столкновения населенных пунктах", – подчеркнули в ГУР.

В частности, 2 января 2024 года в результате попадания северокорейской ракеты в киевскую многоэтажку погибли четыре человека. А 11 августа 2024 года тоже на Киевщине от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое человек получили ранения.

Эта примененная оккупантами ракета содержала иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран – Китая, США, Японии, Великобритании и Швейцарии.

По меньшей мере один из них – преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power – был изготовлен в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

"Чтобы получить технологии для своих программ вооружений, государство-агрессор Россия и ее союзники – КНДР и Иран – используют общие схемы для обхода международных санкций, что требует надлежащей реакции, в частности, усиления механизмов экспортного контроля", – пояснили в ГУР.

Ранее на его портале War&Sanctions был обнародован список найденных в ракетах KN-23/KN-24 компонентов и составляющих, изготовленных 19 компаниями из семи стран мира (США, КНР, Японии, Нидерландов, Германии, Британии, Швейцарии).

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в ГУР рассказали, из чего оккупанты собирают дроны "Гербера", имитирующие иранские ударные БПЛА типа Shahed (российское название "Герань"). Один из сбитых беспилотников оказался изготовлен из фанеры, при этом внутри него была иностранная электроника.

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