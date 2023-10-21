Российские войска изменили тактику воздушных атак: запускают одновременно КАБы и крылатые ракеты

Российская террористическая армия применила новую тактику обстрела на юге Украины. Захватчики впервые запустили по прифронтовым территориям авиабомбы вместе с крылатыми ракетами.

При чем россияне применяли и наземные ракетные комплексы, и тактическую авиацию. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военнослужащие уничтожают личный состав и технику россиян на временно оккупированной части Херсонской области. В ответ враг продолжает терроризировать мирных жителей.

Войска РФ в ночь на 21 октября одновременно запустили управляемые авиабомбы и крылатые ракеты.

"Враг отвечает очень активно и основной его акцент сейчас перенесен в воздух. Это применение тактической авиации, ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами. Этой ночью была применена тактика очень смешанных атак. Практически одновременно направлялись с тактическом авиации и управляемые авиабомбы по прифронтовым территориям, и крылатые ракеты типа Х-59 по другим территориям", – сказала Гуменюк.

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Кроме того, оккупанты запустили вместе с авиабомбами и крылатыми ракетами ударные БПЛА. По словам Гуменюк, таким образом российские террористы пытались перегрузить противовоздушную оборону и нанести максимальное поражение.

"Применялись, в том числе, ударные беспилотники. Всё было одновременно и это направлено, очевидно, на истощение систем противовоздушной обороны и максимального достижения результата. Одновременного пуска авиабомб и крылатых ракет мы еще не наблюдали. Это попытка врага нанести максимально эффективный для себя ракетный удар, зная, что работать по КАБам мы не будем", – заявила спикер ОК "Юг".

Напомним, российская оккупационная армия продолжает терроризировать Кривой Рог Днепропетровской области. В ночь на 21 октября войска РФ атаковали город ракетами и ударными дронами.

Ранее сообщалось, что 19 октября захватчики запустили десять авиабомб по Бериславу на Херсонщине. В результате 68-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику.

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