Россия отдаст Крым, другого пути у нее просто нет. Интервью с Мустафой Джемилевым

Вопрос признания Украиной аннексии Крыма в обмен на прекращение войны не раз звучал в неофициальных обсуждениях, в частности в зарубежной аналитической среде. По неподтвержденной информации, якобы с предложением пойти на такую уступку Кремлю на прошлой неделе к украинскому руководству обратилась администрация президента США Дональда Трампа. Сам Трамп такую позицию не озвучил. Если американский президент действительно пойдет на такой шаг, то совершит огромную ошибку, параллельно нарушив решение, принятое ранее в отношении Крыма Госдепом США.

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Но главной в этом вопросе была и остается позиция Украины, которая ни при каких обстоятельствах не признает оккупацию полуострова, поскольку подобное признание является уголовным преступлением. Процесс освобождения Крыма должен быть комплексным – и военным, и дипломатическим. Если и когда главу Кремля Владимира Путина сменит новая фигура, возвращение полуострова под контроль Украины пойдет намного быстрее.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал Герой Украины, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины, советский диссидент, бывший политзаключенный Мустафа Джемилев.

– Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило о том, что якобы 17 апреля в Париже администрация Трампа представила Украине некий документ, где в качестве уступок предлагается признание Киевом аннексии Крыма. Верите ли вы в то, что Соединенные Штаты могли такое предложить? Если да, насколько это плохая новость для нас?

– Прежде всего, официально это пока не подтверждено. Такие слухи давно ходят, но четкого подтверждения им нет.

Я знаю, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в интервью Карлсону говорил о том, что для достижения мира есть главные вопросы – вопросы о территориях. Он сказал, что это Донбасс, Луганск "и еще два" региона Украины плюс Крым. Дескать, если мы решим вопрос передачи этих территорий России, то дальше мирное соглашение пойдет быстрыми темпами. Он высказал свою точку зрения.

Но от самого Трампа такое не звучало. Да это и невозможно. В 2018 году в США приняли декларацию о Крыме, где четко говорилось о том, что Соединенные Штаты никогда, ни при каких обстоятельствах не будут признавать законность передачи Крыма. (В июле 2018 года Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию о непризнании Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией в 2014 году, в которой говорилось, что США "вновь подтверждают свою политику в отношении отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву". – Ред.)

Но главное здесь – позиция Украины. Украина никогда, ни при каких обстоятельствах не признает Крым российским. Это противоречит Конституции, и вообще это уголовное преступление – признавать аннексию территории за какой-то страной.

Выступив с такой инициативой, США создадут для себя больше проблем. Но что это будет значить для нас? Мало ли, что там признают США. "Трампы" приходят и уходят, а наша страна остается. Следующая администрация США, конечно, такое решение отменит – если до этого мы сами не освободим Крым.

– Вы не верите в то, что официальное предложение о признании Крыма российским может прозвучать из Белого дома?

– Сейчас происходят такие вещи, которые ранее казались невероятными. Кто бы мог подумать, что к власти в Соединенных Штатах придет такой тип, который может говорить подобные вещи. Например, о том, что "не надо было Украине начинать войну с Россией". Глупость невероятная. Но это происходит.

– Очень важен также вопрос коренного народа Крыма, крымскотатарского. В последнее время эта тема отошла на второй план. Считаете ли вы, что именно сейчас, в процессе подготовки к мирным переговорам, необходимо еще раз актуализировать эту тему? Как фактор наличия коренного народа Крыма может и должен учитываться в ходе этих переговоров?

– На эту тему я несколько раз разговаривал с нашим президентом и говорил о необходимости внесения изменений в Конституцию, в раздел 10, где говорится о статусе Крыма. О том, что Крым – автономная республика на основе признания законных прав коренного народа Крыма на самоопределение в рамках украинского государства.

Президент с этим полностью согласен, но сказал, что нужно выбрать подходящий момент. Тут проблема в том, что на период военного положения внесение изменений в Конституцию запрещено. Но какое-то заявление на эту тему со стороны президента было бы, конечно, очень актуальным.

Вы правы в том, что сейчас как раз тот момент, когда этот вопрос нужно актуализировать.

– Как вы можете оценить общее состояние крымскотатарского народа на оккупированном полуострове? Мы понимаем, что есть репрессии, есть гонения, и вряд ли люди сегодня могут открыто выражать свою позицию. Знаете ли вы о коллаборантах среди крымских татар?

– По открытым источникам, известно о порядка 70 коллаборантах из числа крымских татар. Есть и те, кто потихоньку работает на оккупационную власть. Конечно, мы не идеальная нация. У нас есть и предатели. Как говорил один француз, если у народа нет предателей, проституток и коллаборантов, что это за нация? Должно быть все. Важно лишь, чтобы они не составляли критического большинства.

Основная часть народа живет в ожидании. К нашему большому сожалению, процесс покидания Крыма не прекращается. Мы все время призываем соотечественников не выезжать, но они говорят: вы же не можете, сидя в Киеве, гарантировать, что нас завтра не арестуют или не выкрадут? И они правы.

На сегодняшний день, по нашим оценкам, порядка 10% крымских татар покинули Крым. Еще до полномасштабного вторжения России они переезжали на материковую часть Украины, но когда перекрыли границу, они начали разъезжаться по разным странам. Так, в Ирландии около 5 тысяч крымских татар. Они выехали в страны Европы, в Канаду, в США.

И это самая большая трагедия для нас, потому что собрать их в Крыму вновь будет очень непросто. Мы полвека боролись за возвращение в Крым, а сейчас видим добровольную депортацию.

– Какими вы видите пути освобождения Крыма? Достаточно ли для этого установления огневого контроля над полуостровом, уничтожения военных баз и других военных объектов оккупанта, разрушения Керченского моста, то есть сугубо военных мер? Или здесь в большей мере должна быть задействована дипломатия, а не военные?

– Я думаю, надо сочетать и то и другое: и военные, и дипломатические методы. Сейчас на территории Крыма более 200 военных объектов. Наш ГУР время от времени наносит удары по ним. Но главный символ оккупантов – Керченский мост – в настоящее время недосягаем для нас. Они перебросили туда всю свою противовоздушную оборону.

Нам нужны мощные ракетные установки типа Taurus. Не знаю, предоставит ли нам их Германия, ведь администрация Трампа против этого. Taurus очень дорогостоящее, но хорошее оружие.

После того, что произошло в мире, наши возможности несколько ограничились. Но я думаю, что ситуация изменится и мы возобновим удары по Крыму. В первую очередь по Керченскому мосту.

– Считаете ли вы, что, если Путин умрет или каким-то иным образом уйдет от власти, вопрос возвращения Крыма под контроль Украины будет решаться намного быстрее и проще?

– Я уверен в этом. Даже если на смену Путина придет такой же подонок или даже хуже, если он хоть немного думает о будущем страны, ему все равно придется освобождать оккупированные территории. Потому что без этого Россия все время будет находиться в изоляции и постепенно превращаться в большую Северную Корею.

Кроме того, после смерти Путина любому новому диктатору будет очень легко свалить всю вину на предшественника: дескать, это произошло по его дурости. Чтобы с России сняли санкции, чтобы государство начало функционировать нормально, обязательным условием будет соблюдение международного права. Другого пути для России просто нет.