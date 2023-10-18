Войска РФ хотят продвинуться к реке Оскол для создания 'буферной зоны': разведка Британии оценила перспективы оккупантов

За последние две недели войска России значительно усилили свою наступательную активность в направлении Купянска и Лимана. Очевидно, оккупанты хотят продвинуться к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг захваченных территорий Луганщины, однако маловероятно, что они смогут добиться крупного оперативного прорыва, так как ВСУ сохраняют значительное оборонительное присутствие на данном направлении.

Об этом говорится в оперативной сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 18 октября. В ведомстве отметили, что в течение двух последних недель российские обстрелы на Лимано-Купянском направлении усилились и подразделения российских 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии провели атаки, но с ограниченным успехом.

Очевидно, это является частью продолжающегося российского наступления, которое ведется по нескольким направлениям на востоке Украины, говорится в сводке.

В британской разведке добавили, что задача сухопутных войск РФ на направлении Купянск-Лиман, вероятно, состоит в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг захваченных территорий Луганской области.

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"В последние месяцы сухопутные войска РФ нарастили боеспособность на Лимано-Купянском направлении. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонительное присутствие на этом направлении, и маловероятно, что сухопутные войска РФ смогут добиться крупного оперативного прорыва", – заявили в разведке Британии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Лиманском направленииштурмовые действия со стороны врага не фиксировались. На Купянском направлении Силы обороны Укаины отбили более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области, а также еще девять атак в районе Надии на Луганщине.

– В ВСУ рассказали, что противник на Купянском направлении бросает в "мясные штурмы" по 50-100 человек, что создает достаточно напряженную ситуацию для украинских защитников.

– В отчете ISW за 17 октября отмечается, что войска РФ пытались продвигаться на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута и Авдеевки, юго-западнее Донецка и на границе Донетчины и Запорожья.

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