ВСУ продвинулись на двух направлениях фронта, войска РФ провалили атаки в районах Андреевки и Клещиевки – ISW

Силы обороны Украины в ходе своих контрнаступательных операций продвинулись южнее Бахмута на Донетчине, а также добились частичного успеха западнее Вербового на Запорожье. Противник также продолжил наступательные действия, в районе Клищевки и Андреевки атаки ВС РФ были безуспешными.

Об обстановке на фронте по состоянию на 17 октября сообщил в свежем отчете американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики заявили, что в целом российские войска пытались продвигаться на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута и Авдеевки, юго-западнее Донецка и на границе Донецкой и Запорожской областей.

Под Бахмутом оккупационная армия пыталась совершить контратаки в районе Курдюмовки. По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, туда враг перебрасывает резервы.

В минувшие сутки российские силы "не добились каких-либо подтвержденных успехов" у Бахмута, отметил ISW.

Кадры, на которых можно определить геолокацию, опубликованные 16 октября, свидетельствуют: украинские воины продвинулись к северо-западу от села Зализнянское Бахмутского района.

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У города Авдеевка Донецкой области подтвержденных успехов ВС РФ тоже не было зафиксировано, хотя один из "военкоров" противника заверял о достижении неуказанных тактических успехов на юг от населенного пункта.

Один из блогеров страны-агрессора, утверждающий, что служит на Авдеевском направлении, заявлял, что оккупанты "застряли" на своих позициях и изо всех сил пытаются ослабить украинскую оборону.

На юге страны наши защитники продолжили ведение контрнаступательных операций. Один из военных блогеров РФ заявил, что украинские силы при поддержке бронетехники продвинулись на неустановленную позицию к северо-западу от Вербового.

ВС РФ, судя по всему, совершали контратаки на западе Запорожской области, "но не добились каких-либо подтвержденных успехов", заявил Институт изучения войны.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что всего за прошедшие сутки (17 октября) на линии фронта было зафиксировано 69 боевых столкновений.

– Текст сводки об оперативной обстановке, опубликованный ГШ ВСУ утром 18 октября, можно найти по ссылке.

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