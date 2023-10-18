ВСУ имеют частичный успех южнее Роботиного, за сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений - Генштаб

Силовые подразделения Украины продолжают активную наступательную операцию на Мелитопольском направлении и достигли частичного успеха южнее Роботиного в Запорожской области. Наши военные наносят значительный урон оккупационным войскам как в личном составе, так и в технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.

Всего за прошедшие сутки на линии фронта было зафиксировано 69 боевых столкновений. Об этом говорится в крайнем своде Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06.00 18 октября 2023 года.

ВСУ продолжают защищать восток и юг страны, осуществляя наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Защитники шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, утверждаясь на достигнутых позициях.

Сообщается, что за прошедшие сутки враг выполнил 3 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Совершено также атаку с использованием управляемой авиационной ракеты Х-59, зенитных управляемых ракет С-300 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

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Силами противовоздушной обороны была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 беспилотников "шахед". К сожалению, из-за российских террористических действий есть жертвы и раненые среди мирного населения, а также были повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В результате авиационных обстрелов оккупантов пострадали следующие населенные пункты: Николаевка в Сумской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка в Луганской области; Спорное, Веселое, Нью-Йорк, Авдеевка, Степное, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь в Донецкой области; а также Берислав, Веселое в Херсонской области.

Приблизительно сто населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей оказались под артиллерийским обстрелом.

В зоне деятельности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, совершая активные диверсионные действия, направленные на препятствование перебазированию наших войск в угрожающие направления. Он также увеличивает плотность минно-взрывных ограждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне действия ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские войска отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка в Харьковской области, а также еще 9 атак у Надежды в Луганской области.

На Лиманском направлении штурмовые действия со стороны противника не фиксировались.

На Бахмутском направлении вражеские силы неудачно пытались восстановить утраченные позиции у Клищиевки в Донецкой области. Силы обороны Украины активно проводят наступательные операции к югу от Бахмута, нанося значительные потери враждебной живой силе и технике, и удерживаются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Защитникам удалось отразить 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак противника в районе Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, а также две атаки к югу от Золотой Нивы и Пречистовки.

На Запорожском направлении противник не смог успешно восстановить утраченные позиции юго-западнее Роботиного в Запорожской области.

В зоне деятельности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейные операции и наносят удары по тылам противника.

За последние сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла 15 ударов по районам, где сосредоточен личный состав, вооружение и военная техника противника, а также провела 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск осуществили удары по 5 пунктам управления, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, боеприпасам и артиллерийским позициям противника.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают попытки окружить Авдеевку на Донетчине. Город они пытаются штурмовать большими группами пехоты, преимущественно в бой враг бросает мобилизованных на временно оккупированных территориях и зеков из отрядов Шторм-Z.

Также, по словам главы Авдеевской ДВА Виталия Барабаша, сейчас Россия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Москва требует от оккупантов выйти на админграницу Донетчины до 31 декабря.