Войска РФ пытаются штурмовать Авдеевку большими группами пехоты: в ВСУ рассказали, под чьим контролем террикон. Карта

Российские оккупанты продолжают попытки окружить Авдеевку в Донецкой области. Город они пытаются штурмовать большими группами пехоты, преимущественно в бой враг бросает мобилизованных на временно оккупированных территориях и зеков из отрядов Шторм-Z.

Враг несет значительные потери, а заявления российских пропагандистов о захвате террикона Авдеевского коксохимического завода, которые они распространяют несколько дней подряд, не соответствуют действительности. О ситуации в районе Авдеевки рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, за последние сутки украинские воины в районе Авдеевки отбили 10 штурмов врага. Мощный отпор Сил обороны не дает оккупантам возможности прорваться, хотя те в бой бросают большие группы пехоты.

"Бросают вперед пехоту, идут очень большими группами, вернее, уже не идут, а ползают, потому что мы не даем им поднять голову. Штурмуют преимущественно мотострелки, мобилизованные с оккупированных территорий и отряды Шторм-Z", - рассказал Штупун.

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В то же время, отметил он, сейчас захватчики используют гораздо меньше бронетехники, чем бросали в бой в первой волне атак с 10 октября.

Он опроверг заявления российских пропагандистов, уже несколько дней уверяющих, что оккупанты якобы захватили террикон Авдеевского коксохима на северном фланге.

"Террикон важен тем, что это господствующая высота, он под нашим контролем", – подчеркнул спикер.

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что Россия развернула две бригады для усиления наступления на Авдеевском фронте. Однако пока захватчики могут похвастаться крайне скромными успехами, особенно на фоне значительных потерь. Из-за них в BILD Авдеевку назвали "вторым Бахмутом". По данным немецкого издания, войска РФ под Авдеевкой потеряли более 60 танков и БТР, но не отказались от планов захвата этого города в Донецкой области.

По словам главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, сейчас Россия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Москва требует от оккупантов выйти на админграницу Донетчины до 31 декабря.

Захватчики пытаются взять Авдеевку в кольцо и сосредоточились на ударах с северного и южного флангов, туда перебрасываются дополнительные силы.