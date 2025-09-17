Украинские воины взяли в плен сторонника преступника 'Джамбо' из ЧВК 'Вагнер': в его телефоне нашли 'интересные' видео

Бригада "Хищник" совместно с 28-й отдельной механизированной бригадой захватили в плен очередного российского оккупанта – 22-летнего "Каскада" из Астрахани. Он оказался сторонником известного преступника "Джамбо" из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщили на Facebook-странице бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции. Отмечается, что пленный россиянин подписал контракт и приехал на Торецкое направление штурмовиком.

Бойцы из 28 ОМБр нашли добычу, а операторы БпЛА бригады "Хищник" ее вывели.

Что известно о пленном оккупанте

В его телефоне – десятки пафосных видео. В июне "Каскад" зашел на крайнюю пехотную позицию, кричал "слава России" и говорил, что пришел воевать не за деньги, а из-за любви к РФ.

Его напарник с позывным "Херсон", который пошел воевать именно за выплаты от государства, получил ранение в спину. Несколько недель пролежал в блиндаже, где и умер, не дождавшись эвакуации.

Тогда штурмовик Вовка решил добровольно сдаться в плен, его вывели с помощью дронов.

Когда оккупанта взяли в плен, то ему дали резиновые тапки и носки, потому что собственных не было. Также его напоили и угостили сигаретами.

Когда "Каскаду" сказали, что его взяла в плен патрульная полиция Украины, он не поверил, пришлось показать шевроны.

