Украинские войска будут морить голодом и растягивать оборону РФ, а непогода не помешает контрнаступлению – CNN

Украинские военнослужащие применяют против российских оккупационных войск комбинированные удары, позволяющие "морить голодом и растягивать оборону" противника. Такой тактике осенняя непогода мешать не будет.

Об адаптации украинского контрнаступления написало издание CNN. Журналисты процитировали адмирала Тони Радакина, начальника штаба обороны Великобритании. Он описал стратегию действий Сил обороны против оккупантов как "starve, stretch and strike" – "морить голодом, растягивать и ударять".

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади и старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман в журнале The Economist высказали мнение, что "способность украинских солдат быстро овладевать западными технологиями привела к неуместному оптимизму, что время, необходимое для создания сплоченных боевых подразделений, может быть сокращено".

Теперь, по мнению экспертов, украинские воины вернулись к стилю ведения войны, который знают лучше. Они используют небольшие мобильные группы пехоты, чтобы продвигаться на территории, хорошо укрепленной россиянами.

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На прошлой неделе в интервью CNN украинский бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", сказал: "Ни враг, ни мы в основном не используем роты, батальоны или бригады, а штурмовые отряды. Группы по 10-15 человек".

Украина использует такую тактику, чтобы уменьшить потери. "Главное умение каждого командира любого уровня – сохранить личный состав", – отметил Тарнавский.

Кроме того, на этот стиль ведения войны погода будет иметь не такое сильное влияние.

"Погода может быть серьезным препятствием во время наступления. Но учитывая, как мы продвигаемся вперед – а мы преимущественно продвигаемся без использования техники – я не думаю, что это сильно повлияет на этот этап контрнаступления", – добавил бригадный генерал.

В CNN предположили, что атаки по тылам российских захватчиков будут усиливаться.

Громкие операции, такие как удары по Севастопольскому судостроительному заводу и штабу Черноморского флота РФ, "способствуют укреплению боевого духа и напоминают союзникам Украины, что она все еще находится на передовой", заявили в издании.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 1 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что наши защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия – на Бахмутском.

– Воины уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. Более детально о ситуации на передовой можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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