Силы обороны Украины уничтожают вражескую технику и бьют по тылам оккупантов, за сутки было 38 боевых столкновений – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Защитники страны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 1 октября.

Путинские террористы продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. Страна-агрессор нанесла очередной удар по Украине, применив около 40 иранских ударных дронов типа Shahed-136/131 с южного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Авиационные удары оккупанты нанесли по населенным пунктам Галагановка Черниговской области; Новоселовское, Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Северск, Спорное, Веселое, Константиновка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино, Новоандреевка Запорожской области, а также Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных и штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Луганской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и 3 склада с боеприпасами.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 1 октября совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Черкасской области. Под поражение попал город Умань, где зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия ночью 1 октября запустила по Украине дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. По меньшей мере из трех направлений они пытались атаковать Одесскую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября российские оккупационные войска ударили по Харькову и Запорожью ракетами С-300. В областных центрах прозвучали мощные взрывы.

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