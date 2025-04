Украинские войска добились успехов в районе Часова Яра, оккупанты продвинулись возле Торецка и Покровска: анализ ISW

Силы обороны Украины во время боестолкновений на Краматорском направлении продвинулись в районе города Часов Яр. В то же время и российские оккупанты имели там успехи, а еще прошли вперед возле Торецка и Покровска.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 10 апреля. Оценивая ситуацию на этих трех направлениях на Донетчине, аналитики ссылаются на геолокационные кадры.

Ситуация в районе Часова Яра

Отмечается, что ВСУ незначительно продвинулись вдоль Центральной улицы в западной части города. А войска РФ продвинулись по улице Привокзальной.

9 и 10 апреля подразделения российской армии совершили наземные штурмы у самого Часова Яра, к юго-востоку от него – возле Курдюмовки, а также к югу – вблизи Белой Горы и Ступочек.

По данным ISW, в районе Часова Яра против ВСУ действуют подразделения российской бригады "Север-V" и 98-й воздушно-десантной дивизии, включая ее 217-й полк.

Ситуация в районе Торецка

Согласно геолокационным кадрам от 7 апреля, российские войска продвинулись примерно на четыре километра вдоль трассы Т-0516 Торецк – Константиновка до Нелиповки (к северо-востоку от Торецка и к югу от Константиновки). Но, предполагают аналитики ISW, оккупанты не удерживают устойчивых позиций после этого наступления.

Кадры продемонстрировали удары ВСУ по двум российским машинам вдоль дороги, после чего российская пехота спешится в близлежащие районы. Поэтому непонятно, смогли захватчики закрепить позиции на близлежащих участках, или же они исследовали украинские позиции.

"Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Крымского (к северо-западу от Торецка), но это изменение, вероятно, не произошло за последние 24 часа", – пояснили в ISW.

Отмечается, что 9 и 10 апреля ВС РФ наступали возле самого Торецка, вблизи Дачного, Дружбы, Леонидовки, Александрополя и Щербиновки. На Торецком направлении действуют подразделения российского 174-го отдельного разведывательного батальона, 238-й артиллерийской бригады и 346-й бригады спецназа ГРУ.

Ситуация в районе Покровска

Сообщается о продвижении войск РФ в южной и западной части Лисовки (юго-восточнее Покровска). Российские оккупанты 9 и 10 апреля вели наступательные действия к северо-востоку от Покровска в районе Александрополя и Водяного Второго; к востоку – возле Елизаветовки, Зеленого Поля, Калиновог; к юго-востоку – неподалеку от Лисовки; на юго-запад – вблизи Котляровки, Зверево, Удачного, Преображенки, Богдановки, Троицкого, Новоалександровки, Котлино и в направлении Сергеевки.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица сообщила, что армия РФ провела безуспешный механизированный штурм уменьшенной роты в составе восьми единиц бронетехники в направлении Елизаветовки. Во время боя ВСУ уничтожили один танк и шесть бронемашин врага.

Российские войска используют сети для защиты наземных линий связи от украинских беспилотников. Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, рассказал, что оккупанты недавно провели усиленный механизированный штурм численностью к взводу (в составе трех БМП и одного танка в первой волне и двух дополнительных БМП – во второй) на Покровском направлении.

Российские войска пытались скрыть нападение с помощью снежной погоды и дымовой завесы, но ветреная погода смягчила этот "туман" и позволила ВСУ идентифицировать и отразить атаку. По словам военных, захватчики проводят такие механизированные штурмы примерно каждые два-три дня, а в другие дни совершают пехотные атаки группами по два-три человека.

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские войска продолжают попытки обойти Покровск с запада и выйти на трассу Т-0504, ведущую к Константиновке. По его словам, врагу придется атаковать и захватить Покровск, чтобы добиться политической цели Кремля по захвату всей Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" рассказали о боях за поселок Шевченко на Покровском направлении, состоявшихся в марте. В результате успешной боевой операции украинским воинам удалось выбить врага и остановить его наступление на Покровск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!