Украинские войска продвинулись на Курщине и в районе Торецка: анализ ISW

Силы обороны Украины на фоне боев, продолжающихся в Курской области РФ, за последние несколько суток имели продвижения на определенных участках. Также защитники добились успехов во время боестолкновений в районе Торецка на Донетчине.

Видео дня

В то же время и у врага на этих направлениях фронта были продвижения, в атаках на территории РФ вновь привлечены северокорейские войска. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 12 февраля.

Бои на Курщине

В последние несколько суток бои продолжались возле Никольского, Русской Конопельки и Черкасской Конопельки. Российские провоенные блогеры утверждали, что войска РФ "отразили пять украинских атак" в районе Куриловки (южнее Суджи).

Вместе с тем одна из бригад ВСУ опубликовала кадры, на которых видны отражения атаки российской механизированной техники численностью до взвода в неуказанном районе Курщины.

Аналитики ISW, ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, указали, что подразделения ВСУ недавно продвинулись к северо-западу и северо-востоку от Фанасеевки (юго-восточнее Суджи) во время механизированной атаки численностью до взвода в этом районе.

Российские же войска прошли к западной части Свердликово(к западу от Суджи) на западном (правом) берегу реки Локня. Пропагандисты указали, что в этом районе наступали части 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

"Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: продвижение вдоль западного края украинского выступа в Курской области западнее Суджи – вблизи Николаево-Дарьино, Нижнего Клина и Свердликово, а также северо-западнее Суджи вблизи Александрии и Викторовки", – подчеркнули в ISW.

Командир украинского взвода, действующего на Курщины, заявил, что там снова пошли в атаки привлеченные Россией силы КНДР. В частности, северокорейцы начали атаковать группами по 15-20 человек вместо больших групп по 50 человек, но по-прежнему несут значительные потери.

Известно, что в Курской области продолжают действовать подразделения 34-й отдельной мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия Южного военного округа). Также в районе Махновки (юго-восточнее Суджи) действуют подразделения 810-й отдельной мотострелковой бригады Черноморского флота РФ.

Бои в районе Торецка

Со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, аналитики сообщают о продвижении ВСУ в районе шахты "Торецкая" в северной части города.

Также кадры с геолокацией свидетельствуют, что и войска РФ недавно продвинулись в северо-западной части Торецка. В течение 11-12 февраля они продолжали атаковать поблизости и в пределах города, к западу от него – возле Щербиновки, а также на север – возле Дилиевки.

Сообщается, что на Торецком направлении против Сил обороны Украины действуют подразделения российской 132-й отдельной мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус "ДНР").

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае переговоров с агрессором Украина планирует обменять контролируемую ВСУ зону в Курской области РФ на часть своей территории. По его словам, приоритета по поводу первоочередности в возвращении наших земель пока нет.

На фоне этого российские власти стремятся заставить молчать Z-блогеров, пишущих о ситуации на Курщине. В частности, пропагандистов, которые публиковали данные об успешном продвижении ВСУ, могут обвинить в "дискредитации российской армии".

