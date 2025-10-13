Украинские войска продвинулись на запад Запорожской области и вблизи Купянска и Северска: анализ ISW

Контрнаступательные действия Сил обороны Украины дают свои плоды. Защитники продвинулись вблизи Купянска, на Северском направлении, разгромили оккупантов под Владимировкой и освободили Малые Щербаки на Запорожье.

Впрочем, есть успехи и у захватчиков: оккупационные войска имели продвижение на Покровском направлении и в восточной части Запорожской области. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Северный фронт

На севере Сумщины россияне 12 октября продолжили наступательные операции, но не продвинулись вперед.

11 и 12 октября российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Бессаловки, возле Варачино и Алексеевки, а также вблизи Юнаковки.

Украинцы же, по сообщениям российских военных блогеров, контратаковали возле Алексеевки и Константиновки. При этом делали это настолько активно, что один из российских Z-пропагандистов жаловался, что оккупанты не смогут удерживать Алексеевку без подкрепления – из-за интенсивности украинских контратак.

И такое подкрепление в виде батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты (Черноморский флот РФ) и роты 22-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус ВС РФ) российское командование якобы даже отправило, но "забыло" скоординировать введение усиления, из-за чего оккупанты из российских 30 мотострелкового полка и из 810 ОБрМП обменивались "дружественным огнем".

"Военный блогер также утверждал, что российские войска в Константиновке Сумской области не имеют артиллерийской поддержки, сталкиваясь с постоянными украинскими контратаками. Он заявил, что российские войска пытались развернуть минометные расчеты в районе Константиновки, но не смогли проехать посты северокорейских солдат в Синяке на Курщине из-за путаницы с паролями.

Этот же Z-блогер также утверждал, что украинские войска перекрывают российские наземные линии связи на трассе E38 Рыльск-Льгов в Курской области.

Восточный фронт

Продолжали россияне наступать и на севере Харьковщины – однако и там продвинуться не смогли.

В течение последних двух дней оккупанты атаковали вблизи Волчанска и Синельниково.

При отсутствии успехов на земле, российские пропагандисты хвастались якобы достижением увеличения дальности поражения планирующими бомбами: по словам одного из них, недавно оккупанты нанесли удар по неопределенной цели вблизи Волчанска с расстояния 90-100 км.

Атаковали захватчики и в направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед.

Бои шли вблизи Хатнего и Мелового, у Отрадного и в направлении Обуховки.

На Купянском направлении недавно продвинулись Силы обороны Украины.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 октября, показали продвижение украинских воинов на запад от Радьковки (к северу от Купянска).

Российские войска 11 и 12 октября атаковали вблизи самого Купянска; на северо-восток от Купянска вблизи Каменки и в направлении Болоховки, Двуречанского и Колодязного; на север от Купянска вблизи Западного и в направлении Кутковки; на восток от Купянска вблизи Петропавловки; и на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Степной Новоселовки.

Украинцы же, по сообщениям российских источников, контратаковали в Купянске.

Продолжались наступательные операции России и на Боровском направлении, впрочем, вперед продвинуться оккупантам не удалось.

11 и 12 октября российские войска наступали возле Богуславки, Новой Кругляковки, Загрызово и Копанок.

На Лиманском направлении наступательная активность россиян накануне также осталась безрезультатной.

Российские войска наступали в направлении самого Лимана; на северо-запад от Лимана вблизи Дробышево, Дерилово, Среднего и Шандриголово; на север от Лимана вблизи Карповки и Новомихайловки; на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей и Мирного; на восток от Лимана вблизи Торского; и на юго-восток от Лимана вблизи Ямполя.

Украинские войска недавно продвинулись на Северском направлении: геолокационные видеокадры от 12 октября подтвердили продвижение Сил обороны на восток от Переездного (южнее Северска).

Россияне тем временем на этом участке фронта атаковали вблизи Дроновки, Серебрянки и Выемки.

Также захватчики продолжали наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли.

При этом Z-пропагандисты без всяких доказательств заявляли о якобы продвижении оккупантов на север от Владимировки (юго-западнее Дружковки).

Российские войска в течение последних двух суток атаковали возле Константиновки; к востоку от Константиновки вблизи Ступочек и Белой Горы; на юго-восток от Константиновки возле Щербиновки, Плещеевки, Иванополья; на юг от Константиновки возле населенных пунктов Александро-Шултино и Клебан-Бык; на юг от Дружковки возле Русина Яра и Полтавки; и на юго-запад от Дружковки возле Софиевки и Владимировки.

Возле последнего из перечисленных населенных пунктов россияне 9 октября предприняли попытку усиленного механизированного штурма. По данным Государственной пограничной службы, оккупанты задействовали шесть танков, почти 40 бронетранспортеров, более 40 моторизованных машин и несколько сотен пехотинцев.

Украинские воины сорвали попытку прорыва врага: подтверждено уничтожение 3 танков, 13 ББМ, 41 единицы мототехники, повреждение одного тягача. Потери РФ в живой силе составили около сотни оккупантов.

По словам украинских военных, россиянам до сих пор не удалось полностью захватить Часов Яр. Также защитники подтвердили, что российские войска одновременно разворачивают отдельные пехотные подразделения с разных направлений для проведения миссий инфильтрации вблизи города.

Между тем один из российских "военблогеров" пожаловался, что российские военные фальсифицируют боевые отчеты о ситуации на передовой вблизи Владимировки.

В то же время, по данным военного обозревателя Константина Машовца, российское командование перебросило подразделения морской пехоты для усиления оккупационных сил, пытающихся наступать в районах Полтавка-Владимировка и Владимировка-Новоторецкое (к югу от Владимировки). Он также предположил, что российское военное командование 8-й и 51-й общевойсковых армий ВС РФ вскоре предпримет еще одну попытку выбить украинские войска из района Софиевка-Владимировка-Паньковка-Шаховое (на юго-запад от Дружковки).

Шли также бои в районе Дорополья, там россияне пытались наступать – без продвижений.

Атаковали захватчики на восток от Доброполья вблизи Шахового и Паньковки и на юго-восток от Доброполья вблизи Заповедного.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

В сети 12 октября появились видео, подтвердившие продвижение оккупантов в юго-восточной части Родинского, что к северу от Покровска.

Впрочем, российским пропагандистам этого показалось мало, поэтому они активно и бездоказательно заявляли о захвате оккупантами населенного пункта Балагань и продвижении на юг от него и от Родинского. Также россияне якобы имели успехи в центре Покровска и даже захватили железнодорожную станцию в городе.

Российские войска атаковали под самым Покровском; к северу от Покровска вблизи Родинского; на северо-восток от Покровска возле Миролюбовки, Новониколаевки, Красного Лимана, Затишка, Новоэкономичного, Федоровки, Сухецкого, Бойковки; на восток от Покровска в районе Проминя, Мирнограда, Балаганя; на юго-восток от Покровска возле Лысовки; на юг от Покровска возле Новопавловки; и на юго-запад от Покровска возле Звёздного, Удачного, Котлиного и Молодецкого.

По утверждению одного из российских "военблогеров", украинские силы контратаковали в южной части Покровска (Лазурный микрорайон), а также возле Чинушиного (к югу от города),

Не продвинулись оккупанты и на Новопавловском направлении, где они накануне продолжали наступление.

Российские войска наступали на северо-восток от Новопавловки возле Новосергиевки; на восток от Новопавловки возле Котляровки и Орехового; на юго-восток от Новопавловки возле Дачного; на юг от Новопавловки возле Филии; и на юго-запад от Новопавловки возле Зеленого Гая и Ивановки.

Также российские войска 12 октября продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска наступали на восток от Великомихайловки в районе Новоселовки, Александрограда и Сичневого; на юго-восток от Великомихайловки вблизи Сосновки и Вороного; на юг от Великомихайловки возле Степового и на Орестополь; и на юго-запад от Великомихайловки возле Вербового и Алексеевки.

Южный фронт

Российские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области.

Украинский военный аналитик Олег Петренко сообщил, что российские войска продвинулись в восточной части Полтавки (к северо-востоку от Гуляйполя).

11 и 12 октября российские войска атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Новогригорьевки, Полтавки и Павловки, а также на восток от Гуляйполя вблизи Малиновки и Зеленого Гая.

Российский "военный блогер" тем временем заявил, что российские беспилотники на оптоволокне наносят удары по транспортным средствам вдоль украинских наземных линий связи вблизи админграницы между Запорожской и Днепропетровской областями, систематически пытаясь нарушить работу украинской логистики.

А вот в западной части Запорожской области успехов недавно добились украинские силы.

Украинские войска освободили Малые Щербаки (к юго-западу от Орехова). На геолокационных видеозаписях, опубликованных 12 октября, видно, как подразделения украинского батальона поднимают флаги в населенном пункте.

Тем временем связанный с Кремлем российский блогер заявил, что российские войска якобы продвинулись на юго-восток Степногорска, никаких подтверждений этих "продвижений" он не предоставил.

11 и 12 октября российские войска атаковали на юго-восток от Орехова вблизи Малой Токмачки, на юго-запад от Орехова вблизи Степного и Каменского, а также на запад от Орехова вблизи Степногорска и Приморского.

Российский пропагандист утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Малой Токмачки.

OSINT-исследователи 11 октября сообщили, что российское командование перебросило подразделения 11-й отдельной воздушно-десантной бригады ВС РФ в Каменское с Херсонского направления, где они действовали как минимум до 2 октября.

Один из связанных с Кремлем российских Z-блогеров заявил, что южные окраины Приморского являются спорной "серой зоной". В то же время пропагандисты жаловались, что продвижение оккупантов вблизи Приморского и Степногорска осложняется преимуществом украинцев в беспилотниках.

Без продвижений прошли ограниченные атаки россиян на Херсонском направлении.

Там, как утверждал один из российских Z-блогеров, 12 октября шли бои на островах в дельте Днепра.

Пропагандисты также заявляли, что оккупанты атаковали семь транспортных средств на правобережье Херсонщины - вдоль автомагистрали М14 Херсон-Николаев, а также что они дистанционно минируют этот путь.

