Украинские войска продвинулись в районе Александровки и Гуляйполя – ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Александровском и Гуляйпольском направлениях, оккупанты же имели продвижение на Славянском направлении. В то же время аналитики опровергли несколько более ранних заявлений РФ об "успехах" на фронте в Украине.

В то же время Z-пропагандисты воют из-за положения, в котором оказались в Купянске российские захватчики: у них нет еды, воды и лекарств, а российскому командованию безразлична судьба этих оккупантов. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумское направление

13 февраля российские войска продолжили наступательные операции на Сумском направлении, но не продвинулись вперед.

12 и 13 февраля российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Кондратовки, Варачино и Андреевки и в направлении Малой Корчаковки, у Яблоновки и Мирополья, а также к юго-востоку от Глушково вблизи Милаевки.

Один из российских военных блогеров заявил, что как российские, так и украинские войска учитывают ухудшение погодных условий на Сумском направлении при планировании наступательных операций, поскольку такие условия ухудшают работу FPV-дронов. Он также утверждал, что хорошо подготовленные украинские укрепления мешают российским войскам достичь даже незначительного продвижения на Сумском направлении.

Харьковское направление

Накануне российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

12 и 13 февраля российские войска наступали на северо-восток от Харькова в районе Лимана, Прилипки, Рыбалкино, Волчанска, Волчанских Хуторов, Графского, Старицы, Симиновки, Вильчи и в направлении Охримовки.

Великобурлукское направление

В течение двух последних дней российские войска продолжали наступательные операции на юго-восток от Великого Бурлука вблизи Колодязного, но не продвинулись вперед.

Купянское направление

13 февраля российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

12 и 13 февраля российские войска атаковали вблизи самого Купянска, у Петропавловки, Песчаного, Куриловки, Купянска-Узлового и в направлении Ковшаровки.

Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, 13 февраля сообщил, что недавние сбои в работе Starlink препятствуют российским наступлениям.

Однако ухудшение связи – не единственная проблема захватчиков на этом участке фронта. Даже российские пропагандисты признают, что оккупанты, которые остаются в центре Купянска в окружении, сидят там без еды, лекарств и воды. Один из Z-пабликов даже раскритиковал российское военное командование за недостаток внимания к тяжелому положению российских войск.

Боровское направление

13 февраля российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

12 и 13 февраля российские войска атаковали на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и на юг от Боровой вблизи Среднего и Александровки.

Славянское направление

Российские войска недавно продвинулись на Славянском направлении – на северо-восток от Лимана и в южной части Дробышево. Это подтверждают геолокационные видео, появившиеся в сети 12 и 13 февраля.

Российские пропагандисты тем временем "рисуют" захватчикам также продвижение на восток от Никифоровки (этот населенный пункт расположен к юго-востоку от Славянска).

Проанализировав еще некоторые видео от 12 февраля, аналитики опровергли предыдущие заявления российских пропагандистов и военного командования РФ о якобы "успехах" в юго-восточной части Лимана: кадры подтверждают, что украинские воины удерживают там позиции.

12 и 13 февраля российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Лимана; на северо-запад от Лимана вблизи Дробышево; на север от Лимана вблизи Ставков; на юго-восток от Лимана вблизи Ямполя; на северо-восток от Славянска вблизи Платоновки и Закитного; на восток от Славянска вблизи Свято-Покровского и в направлении Кривой Луки и Рай-Александровки; на юго-восток от Славянска вблизи Никифоровки и Резниковки, а также в направлении Липовки и Федоровки Второй.

Тактическое направление Константиновка – Дружковка

13 февраля российские войска продолжили наступательные операции на тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли.

Тем временем российские пропагандисты бездоказательно приписывают оккупантам якобы продвижение на северо-запад от Голубовки (на северо-восток от Константиновки).

А вот предыдущие заявления России о контроле над трассой Т-0504 на востоке Константиновки аналитики опровергли благодаря геолоцированным видеокадрам от 13 февраля: они показывают, как вдоль трассы действуют украинские воины.

Российские войска атаковали возле самой Константиновки; к северу от Константиновки возле Приволья и в сторону Тихоновки; к северо-востоку от Константиновки возле Миньковки, Голубовки, Новомаркового; к юго-востоку от Константиновки возле Клебан-Быка, Плещеевки, Щербиновки; к югу от Константиновки возле Ильиновки и Берестка; к юго-западу от Константиновки возле Степановки; к югу от Дружковки возле Русиногоа Яра; и к юго-западу от Дружковки возле Софиевки.

Тактический район Доброполье

13 февраля российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед.

Российские войска наступали на северо-восток от Доброполья в направлении Кучерова Яра; на восток от Доброполья в районе Ивановки, Торецкого, Нового Донбасса; и на юго-восток от Доброполья возле Дорожного.

Покровское направление

13 февраля российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Это не помешало российским пропагандистам придумать продвижение оккупантов в центре Гришино на северо-западе от Покровска. По крайней мере, утверждение они ничем не подтвердили.

12 и 13 февраля российские войска атаковали вблизи самого Покровска; на северо-запад от Покровска вблизи Гришино и в направлении Новоалександровки и Шевченко; на север от Покровска вблизи Родинского и Белицкого; на северо-восток от Покровска вблизи Затышка; на восток от Покровска вблизи Ровно; на юг от Покровска вблизи Новопавловки; и на юго-запад от Покровска вблизи Котлиного, Новоподгороднего, Удачного и Молодецкого.

Один из российских Z-блогеров тем временем утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Удачного.

Старший офицер украинской бригады, действующей на Покровском направлении, 12 февраля сообщил, что российские войска недавно возобновили использование тяжелой техники в этом районе и попытались использовать вездеходы, чтобы войти в Покровск. Он добавил, что перебои в работе Starlink временно уменьшили интенсивность российских атак, но российские войска сейчас адаптируются, устанавливая аналоговую радиосвязь.

Военнослужащий украинской бригады, действующей на Покровском направлении, 13 февраля сообщил, что интенсивность российских атак колеблется из-за погоды и периодических перебоев со связью Starlink. По его словам, недавние заморозки уменьшили наземную активность российских войск и ограничили передвижение пехоты, но российские войска продолжают активно использовать дроны, в частности "Молния". Военный также сообщил, что разведка с помощью российских дронов остается эффективной, но ее работа несколько ухудшилась из-за перебоев с интернетом.

Новопавловское направление

12 и 13 февраля российские войска продолжали наступательные операции вблизи самой Новопавловки и к югу от Новопавловки вблизи Дачного, но не продвигались вперед.

Александровское направление

Украинские войска недавно продвинулись в Александровском направлении. Это подтверждают кадры оккупантов, которые зафиксировали удары дронами по украинским позициям в центральной части Отрадного (к югу от Александровки). А это, констатируют аналитики, и свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Березового (к юго-востоку от Александровки).

Представитель украинской бригады, которая действует на Александровском направлении, 13 февраля сообщил, что российские войска пока осуществляют минимальные или вообще не осуществляют пехотные атаки, включая миссии небольшими группами, но продолжают активно наносить удары беспилотниками типа "Гербера"/"Шахед" по украинским командным пунктам и логистике. Он добавил, что остается непонятным, повлияли ли отключение Starlink или ограничения Telegram на наземную активность России.

Гуляйпольское направление

Украинские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.

По оценкам украинского военного наблюдателя Константина Машовца, украинские войска недавно освободили Доброполье (к северу от Гуляйполя), Прилуки и Оленоконстантиновку (оба к северо-западу от Гуляйполя), заставив российские войска отступить на восток через автомагистраль Т-0401 Покровское-Гуляйполе.

Российские войска атаковали вблизи самого Гуляйполя; на северо-запад от Гуляйполя вблизи Терноватого, Косовцевого и Цвиткового; на север от Гуляйполя вблизи Доброполья и Зеленого; на северо-восток от Гуляйполя вблизи Рыбного и Злагоды; на юг от Гуляйполя вблизи Дорожнянки; на юго-запад от Гуляйполя вблизи Загорного; и на запад от Гуляйполя вблизи Староукраинки и Зализнычного. Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Варваровки (к северу от Гуляйполя) и Рыбного (к северо-востоку от Гуляйполя).

Ореховское направление

13 февраля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские пропагандисты утверждали, что российские войска продвинулись на юг от Лукьяновского и на северо-восток от Степногорска (оба к северо-западу от Орехова).

12 и 13 февраля российские войска атаковали к западу от Орехова вблизи Малых Щербаков, Плавней и Новоандреевки, а также к северо-западу от Орехова вблизи Приморского, Павловки и Лукьяновского, а также в направлении Магдалиновки, Новояковлевки и Новобойковского.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали на северо-запад от Орехова вблизи Лукьяновского и Степногорска, а также в направлении Магдалиновки.

Херсонское направление

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 13 февраля.

