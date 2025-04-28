Украинские войска продвинулись в районе Боровой, оккупанты – в районах Часового Яра и Торецка: анализ ISW

Украинские войска преуспели в районе Боровой Харьковской области, продвинувшись к юго-западной окраине населенного пункта Загрызово. В то же время российские оккупанты продолжают наступательные действия на этом направлении, атакуя несколько населенных пунктов, в том числе Загрызово, Новую Кругляковку, Надию и Копанки.

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Такую информацию обнародовали аналитики Института изучения войны (ISW) на основе геолокационных видеозаписей, опубликованных 26 апреля. Российские военные блоггеры заявили об определенном продвижении войск РФ в направлении Грековки, однако эта информация официально не подтверждена.

На Лиманском направлении российские силы 27 апреля совершили несколько наступательных действий, но значительных результатов добиться не смогли. Враг пытался продвигаться к северу от Лимана, в частности у Липового, Новомихайловки, Нового, Редкодуба, Ямполевки и Колодязев.

Также сообщается, что 26 и 27 апреля российские войска продолжали штурмы вблизи Северска, пытаясь атаковать в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Успехов в продвижении на этих участках зафиксировано не было.

По направлению Временного Яра наблюдается незначительное продвижение российских подразделений. По данным ISW, геолокационные кадры указывают на то, что враг смог закрепиться чуть южнее Озаряновки, хотя это продвижение произошло не в последние сутки.

Некоторые российские источники утверждают, что войска РФ вошли в центральную часть Временного Яра и продвинулись к северной окраине села Ступочки. В то же время, украинские силы осуществляют контратаки в районе Ступочек, сдерживая врага.

Также в районе Временного Яра оккупанты предпринимают попытки атаковать возле Предтечиного, Белой Горы и Курдюмовки.

В районе Торецка также зафиксированы изменения: российские войска продвинулись к железнодорожному пути на северо-востоке Щербиновки и заняли часть Березовки. Враг также атакует вблизи Крымского, Дачного, Дилиевки, Дружбы, Леонидовки, Сухой Балки и Елизаветовки. Однако украинские подразделения организовали ряд контратак на юго-западе от Торецка, в частности, около Новоспасского, Щербиновки, Зеленого Поля и Березовки.

27 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты атакуют возле Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского.

По информации ISW, в боях на этих участках принимают участие подразделения российского 217-го воздушно-десантного полка, спецназовцы 346-й бригады ГРУ, а также мотострелковые дивизии Южного военного округа РФ.

Аналитики подчеркнули, что Россия продолжает стремиться захватить полностью Донецкую область и возможно планирует дальнейшее продвижение в направлении Днепропетровщины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска пытаются компенсировать украинские технологические адаптации и использование беспилотников на передовой. Поэтому они интегрируют мотоциклы и другие гражданские транспортные средства в наступательные операции вдоль всей линии фронта.

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