Украинские войска продвинулись в районе Доброполья, оккупанты – возле Лимана и Северска: анализ ISW

Украинские войска достигли новых тактических успехов в Донецкой области – в частности, в районе Доброполья. В то же время российские войска пытаются продвинуться вблизи Лимана и Северска.

Ситуация на востоке остается динамичной. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 октября.

Украинские успехи в Донецкой области

Украинские подразделения продвинулись на северо-восток от Нового Шахматного – к востоку от Доброполья. По данным Генерального штаба ВСУ, в течение последних десяти дней украинские силы освободили Кучеров Яр и в целом девять населенных пунктов в тактическом районе Доброполья, очистив еще девять — начиная с августа.

Российские источники признают контратаки украинских войск в районах Кучерова Яра и Шахово. Несмотря на заявления российских блогеров о "серой зоне", ISW подтверждает, что именно украинские силы контролируют часть этого направления.

Бои на Купянском направлении

Российские войска продолжают атаки к северу и востоку от Купянска — в районах Красного Первого, Петропавловки, Куриловки и Песчаного. Неподтвержденные данные свидетельствуют, что оккупанты пытались занять Радковку и Куриловку, однако ISW зафиксировал лишь кратковременное проникновение без закрепления позиций.

Украинские силы тем временем удерживают позиции к востоку от Песчаного и сохраняют контроль на Боровом направлении.

Продвижение оккупантов

На Лиманском направлении российские войска недавно продвинулись вдоль трассы Лиман–Дружелюбовка, но украинские силы освободили Заречное и частично очистили Торское. Представитель Объединенных сил Украины полковник Виктор Трегубов объяснил, что линия фронта здесь постоянно меняется из-за проникающих операций с обеих сторон.

В районе Северска враг активизировался — атакует Серебрянку, Вымку, Переездное и Федоровку. По данным ISW, российские войска недавно продвинулись вблизи Дроновки и на юго-восток от Северска.

ISW отмечает, что стратегической целью Кремля остается захват остальной Луганской области и продвижение на запад, в сторону Харьковщины, чтобы создать угрозу Славянско-Краматорской агломерации с севера и востока.

Также в ISW объяснили, что стоит за российскими вбросами о создании плацдарма в Херсоне. Эти заявления, как и, похоже, отчет Герасимова, нацелены прежде всего на Запад.

