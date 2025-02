Украинские войска продвинулись в районе Торецка, оккупанты пытаются прорваться на ряде направлений – ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Торецка Донецкой области. Тем временем российские войска прошли вперед в районе Сиверска, Часова Яра, Покровска и Великой Новоселки.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 2 февраля. Аналитики в основном ссылаются на геолокационные кадры, описывая ситуацию вдоль линии фронта на Донбассе.

Накануне Генеральный штаб ВСУ опубликовал карту, указывающую на то, что оккупанты продвинулись к северу от Григорвики на Сиверском направлении. Они атаковали украинские позиции севернее Сиверска в направлении Серебрянки, северо-восточнее – в районе Белогоровки, восточнее – возле Верхнекаменского и юго-восточнее – вблизи Ивано-Дарьевки. В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили об отбитии механизированной атаки врага в районе Верхнекаменского, в ходе боя защитники уничтожили два российских бронетранспортера и багги.

На Краматорском направлении войска РФ провели наступательные операции в районе самого Часового Яра и к югу от него возле Ступочек и Белой Горы. Согласно карте Генштаба ВСУ, оккупанты прошли вперед к югу от Орехово-Васильевки (северо-восточнее Часового Яра).

При этом Силы обороны продвинулись на Торецком направлении, а именно в южной Щербиновке к западу от Торецка. Захватчики же провели наступательные операции вблизи города и к востоку от него в районе Крымского.

Офицер украинской бригады, действующей на этом направлении, заявил, что российские силы проводили механизированные атаки, привлекая бронетехнику, багги и скутеры, примерно один-два раза в неделю. По его словам, враг часто атакует один населенный пункт с тремя-шестью БМП, одновременно проводя штурм на соседний населенный пункт с тремя-десятью багги и двумя-тремя мотоциклами.

Со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные еще 27 января, говорится, что российские войска продвинулись вдоль Донецкой железнодорожной линии к северо-востоку от Котлино (к западу от Покровска). При этом ISW не обнаружил подтверждений заявлений российских блогеров, которые приписывали армии РФ "захват" Водяного Второго к востоку от Покровска, а также "продвижение" в северной части Барановки, к юго-западной части Березовки (оба к востоку от Покровска), к югу от Надиевки, к юго-восточному Срибному и в направлении Преображенки (все к юго-западу от райцентра). Хотя оккупанты 1 и 2 февраля провели наступательные операции на Покровском направлении, а именно в районе Зеленого Поля, Водяного Второго, Тарасовки, Миролюбовки, Проминя, Котляровки, Елизаветовки, Звирово, Удачного, Успеновки, Новоалександровки и Срибного.

"Российский источник заявил, что ВСУ контратакуют в районе Новоелизаветовки и Новосергиевки (оба к юго-западу от Покровска). Российский милитарист заявил, что войска РФ продвинулись к центральной Успеновке и что украинские войска сохраняют позиции в юго-западной части населенного пункта", – пишет ISW.

Главнокомандующий генерал Александр Сырский недавно озвучил, что в январе 2025 года российская армия потеряли более 15 000 человек, из которых около 7000 были убиты в боях на Покровском направлении. Сообщается, что подразделения российской 27-й мотострелковой дивизии действуют в районе Нововасильевки (к юго-западу от Покровска), а подразделения 16-й бригады спецназа – в районе Новосергиевки (к юго-западу от города).

Кроме того, оккупанты продолжили наступательные операции в районе Великой Новоселки 2 февраля. Согласно карте Генштаба ВСУ, враг недавно продвинулся к западу от Ровнополя, в южной части Новодарьевки (оба к юго-западу от Великой Новоселки) и к югу от Новоселки (к западу от Великой Новоселки).

Как сообщал OBOZ.UA, в ОСГВ "Хортица" рассказали, что в Часовом Яру и Торецке продолжаются бои в городской застройке. А на Покровском направлении враг пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

