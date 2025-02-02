В городской застройке Часова Яра и Торецка идут интенсивные бои – ВСУ

На восточных направлениях фронта в течение 1 февраля произошли десятки боестолкновений, многие из которых завершились для врага потерями. На нескольких участках передовой оккупанты безуспешно проводили наступательные действия, в Часовом Яру и Торецке продолжаются бои в городской застройке.

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Об этом сообщает "Хортицкий ветер" – официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Военные подчеркнули, что за каждую минуту нахождения на украинской земле захватчики платят десятками своих жизней.

На Купянском направлении в течение прошлых суток враг безуспешно проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Дворечная, Петропавловка, Степная Новоселка, Песчаное и Глушковка. Потерь позиций не допущено.

На Лиманском направлении подразделения Сил обороны сдерживали атаки оккупантов недалеко от Новоегоровки, Тернов, Колодцев и Торского. В районе Ямполевки захватчики пытались провести наступательные действия при поддержке бронетехники. Благодаря профессиональной работе украинских артиллеристов и операторов БПЛА были обезврежены 18 оккупантов и два их БТРа.

На Северском направлении наступательные действия армии РФ были направлены на позиции ВСУ в районе Белогоровки. Вражеская атака в направлении Верхнекаменского происходила с применением автомобильной и бронетехники. Защитники уничтожили два БТРа и багги. Враг от дальнейших атакующих действий отказался.

На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часова Яра и Торецка. Российские оккупанты также пытались прорвать оборону неподалеку от Ступочек и Белой Горы. Они активно применяли артиллерию и дроны. Ухудшения тактического положения на этих передовых участках не допущено.

На Покровском направлении войска РФ атаковали позиции ВСУ в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Зверево Удачного, Успеновки, Андреевки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного. Здесь враг пытается реализовать свое численное превосходство и развивать наступление.

На Новопавловском направлении ВС РФ проводили наступательные действия возле Константинополя и Разлива: успеха не имели.

По данным Генштаба ВСУ, всего на этих направлениях произошло 92 боевых столкновения за минувшие сутки.

"Силы обороны продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике. Так, только за первый месяц этого года в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" российская армия потеряла более 35 тысяч личного состава погибшими и ранеными. Уничтожены и повреждены более 2000 автомобилей, 178 танков и 459 бронемашин", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска на фоне продвижений под Покровском на Донетчине понесли значительные потери в живой силе и технике. Поэтому враг вынужден вовлекать в наступления резервы, возможно, с других направлений фронта.

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